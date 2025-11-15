¡Ö¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤È½Äê¡×¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉÔËþ¡ÄÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿¡×&¥É¡¼¥àÅ·°æÄ¾·â¤Ç¹³µÄ¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û
Æü´ÚÀï¤ÇÄÁ¥×¥ì¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï11·î15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Á°È¾¤ÇÄÁ¥×¥ì¡¼¤¬Â³½Ð¤¹¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµð¿Í·³Âè96Âå4ÈÖ¡ª´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¿¹±ºÂçÊå¡Ê¹Åç¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ë2¥é¥ó¡¢Â³¤¯¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Æ3ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢°ì»à°ìÎÝ¤Ç4ÈÖ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë¤ÎÂåÂÇ¤ÇÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬¹ð¤²¤é¤ì¡¢º¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç5ÈÖ¤ÎËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÀ¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿22ºÐ¤Ï¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¤â½éµå¤«¤é¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÅÀÄ¾¸å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢µÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡5²ó¤Ë¤ÏÄÁ¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÎÂÇµå¤¬¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î±¦¤Î¤Ä¤ÞÀè¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢°ìÎÝ¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÂÙ¤¬Êáµå¡£¤³¤ì¤ò¥¸¥§¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥©¥ëµå¿³¤Ï¥¢¥¦¥È¤ÈÈ½Äê¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ·Ñ¶É¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¾¾ËÜ¤ÎÂ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤¬¡Ö¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¿³È½¤ÎÈ½Äê¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¡ØÅð¤Þ¤ì¤¿¡Ù¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¾¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¹¶·â¤ÇÌîÂ¼Í¦¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÂÇµå¤¬¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»°ÎÝÂ¦¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£°ìÅÙ¤Ï¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤â¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Î¹³µÄ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤â¿³È½¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È½ÄêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÇÌîÂ¼¤ÏÂÇ¤ÁÄ¾¤·¤Æ»Íµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î²ó¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë¤Îº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤Ç6¡Ý3¤È¤·¡¢´ßÅÄ¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾¾ÅÄÀë¹ÀÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤âÌµ»àËþÎÝ¤ÇºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬Åê¼ê¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê7ÅÀÌÜ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢9ÈÖ¤Îº´¡¹ÌÚÂÙ¡Ê¹Åç¡Ë¤â½éµå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Îº¸Á°2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç9¡Ý3¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¤³¤Î²ó6ÅÀ¤òÆþ¤ì¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]