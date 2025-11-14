この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル・ドコモラボが、『【2025年11月】ドコモ光衝撃の特典増額！注意点や基本情報など詳しく解説！【GMOとくとくBB】』と題した動画を公開。発言者のドックん&モコが、GMOとくとくBB経由によるドコモ光のキャッシュバック特典増額について詳しく語った。



動画冒頭、2人は「GMOとくとくBB経由でドコモ光を申し込むと、最大86,000円のキャッシュバックがもらえます」と新たに発表された特典増額の注目ポイントを強調。キャッシュバック金額は利用するプランや同時申し込みするオプションによって異なり、特に「申し込み時に優待コード（動画概要欄に記載）を入力するだけでキャッシュバックが増額される」と、お得な裏技を詳細に解説した。さらに「ドコモでんきやひかりTVを同時申し込みすると最大16,000円も増額される」とし、「申し込み画面でクーポンコードを忘れずに入力しよう」とポイントを指南。



注意すべき点として、オプションサービスを後から契約した場合は増額分が受け取れないため「ドコモ光と一緒に必要なオプションは同時に申し込むのが絶対おすすめ」と力説。また「ドコモ光は2025年オリコン顧客満足度ランキングで2年連続1位」と通信品質やコストパフォーマンスの高さも紹介した。



さらに、GMOとくとくBBを選ぶメリットとして「高額キャッシュバック以外にも、無料Wi-Fiルーターレンタルや高速の通信速度が魅力」と語るドックん&モコ。特に「平均ダウンロード速度は500～600Mbps以上」であり、「新方式のIPv6（V6プラス）で混雑時も安定通信ができる」と強調した。店舗を持たない運営体制によるコストカットが、特典の充実につながっている点にも触れている。



「ドコモ光を申し込むならGMO限定サイト＋優待コード利用で、誰でもお得にキャッシュバックが増額されます」と発言した両者は、動画の終わりに「このチャンネルはドコモ光のお得情報をたくさん発信しているので、ぜひ引き続きチェックしてほしい」と視聴者に呼びかけ、チャンネル登録と高評価も忘れずにと締めくくった。