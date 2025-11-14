真美子夫人、デコピンと受賞番組に出演

2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が満票で3年連続4度目となる受賞を果たした。番組では、真美子夫人、愛犬デコピンとソファに座って歓喜の瞬間を迎えた。大谷夫妻はともにブラウンの服で出演。デコピンの色とも合いまった“お揃い”スタイルに、「可愛すぎる！」「デコピンカラーでお揃い」とファンが癒されている。

番済に出演した大谷は、冒頭は1人でインタビューに応じた。発表のタイミングが近づくと、ソファには真美子夫人とデコピンがスタンバイ。MVPが決まると、顔を寄せ合って喜んだ。「非常に光栄ですし、ソト、シュワーバー選手も素晴らしい選手。競い合えたことがよかった」と話した。

大谷はブラウンの長袖セーター。真美子夫人もブラウンの服を身に着けていた。X（旧ツイッター）では「大谷夫妻お揃いカラーなのかわいいしなんならデコピンカラーでかわいい」「大谷さんも奥様もデコピンカラーでお揃い」「インタビューで大谷選手と真美子さんとデコイ、お揃いカラーで素敵でしたね〜」「テゴピン色で大谷夫婦お揃い〜」「真美子さんとデコピンと一緒だし、服がデコピンカラーでみんなお揃いなの素敵」「デコピンの毛色とお揃いやん」と、“大谷一家”に注目する声で溢れていた。（Full-Count編集部）