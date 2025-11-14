14日に各リーグのMVPが発表される

2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表される。MLB公式インスタグラムでは、発表を前にファンの予想を募った。ナ・リーグでは大谷翔平投手（ドジャース）ら3選手の成績が並べれられ、1人だけ“2行表示”となっている1枚に注目が集まった。

ナ・リーグのファイナリストに選ばれているのは3年連続4度目の受賞を目指す大谷と、本塁打王のシュワーバー（フィリーズ）、ソト（メッツ）の3選手だ。

MLB公式インスタグラムでは、3人の成績を並べて表示。大谷だけ「打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014」という成績の下に「防御率2.87、62奪三振、WHIP1.04」という投手成績まで入っている。もちろん、シュワーバー、ソトは打撃成績しか表示されていない。

この投稿にファンからはツッコミも。「彼は投手の成績も持っているよ笑笑」「どうしてシュワーバーとソトは成績が1行しかないの？」「他の2人は投げたのかい？笑」「打撃成績は似ているのに、投手成績を追加されると爆笑しちゃう」といった声が寄せられていた。

MVPの受賞者については、コメント欄には大谷と確信する声が多数。「大谷でないなら、それは間違っている」「ソトとシュワーバーに言及してくれるだけよかった」「NLの大谷翔平賞を受賞するのは誰？」「フィリーズファンだが、明らかにショウヘイ」とファンが反応していた。（Full-Count編集部）