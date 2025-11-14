MLBネットワークで発表されるMVP

2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表される。発表は米番組「MLBネットワーク」で実施。3年連続4度目の受賞が確実視されている大谷翔平投手（ドジャース）は、今年も出演するとみられる。

2023年には、今や有名となった愛犬「デコピン」が初登場。当時は犬を飼っていたことや、名前は公表されておらず、「誰の犬なの？」とファンが騒然となった。

昨年は真美子夫人と登場し受賞を喜んだ。2人の間にはデコピンが座っており、ソファから飛び降りると大谷夫妻が笑顔を見せるほほえましい場面もあった。

受賞が確実視されている選手は、家族らと番組に出演し、受賞を喜ぶことがほとんど。昨年は真美子夫人のほか、代理人を務めるネズ・バレロ氏も妻とともに受賞を見守った。

12日（同13日）のサイ・ヤング賞の発表では、タリク・スクーバル投手、ポール・スキーンズ投手が家族らと登場。歓喜の瞬間を共にした。

MVP発表番組は東部時間午後7時（日本時間午前9時）にスタートし、ナ・リーグMVPの発表から始まる。大谷と家族の“共演”にも注目だ。（Full-Count編集部）