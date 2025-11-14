球団カメラマンのジョルダーノさんが公開

また愉快な手書きボードが発見された。ドジャースが3日（日本時間4日）に地元ロサンゼルスで開いた優勝パレードの、新たな写真を球団カメラマンのキャリー・ジョルダーノさんが12日（日本時間13日）に公開。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手に向けた日本語の手書きボードを掲げた観衆の姿が捉えらえている。

ジョルダーノさんはインスタグラムで19枚の写真を公開。今回は沿道の観衆が中心となっており、それぞれが手書きのボードた選手の写真などを掲げてメッセージを伝える様子が目を引く。

その17枚目。右端には日本語で「ラテン系の人はあなたを愛しています」と書かれたボードを掲げる男性も。何かを参考に書いたと思われる日本語。字体が間違っていて解読は難しいが“熱意”は十分。その下には「Yamamoto18 Ohtani17 Sasaki11」と書かれており、日本人3選手に向けたメッセージだと分かる。

ドジャースは伝統的に、黒人のジャッキー・ロビンソン、メキシコのフェルナンド・バレンズエラ、韓国のパク・チャンホら様々なルーツの選手がメジャーで活躍するきっかけを作ってきた。ラテン系のファンからの日本語メッセージも、ドジャースの多様性の歴史を象徴する光景の1つと言えそうだ。（Full-Count編集部）