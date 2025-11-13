アイビビッドは、スチーム式卓上加湿器『LAViNO(ラビーノ) ホットモイスト』と温風対応サーキュレーター『LAViNO(ラビーノ) エアーバランス』を公式サイトおよび、各種ショッピングサイトで販売開始した。

【画像】販売開始される家電の機能概要

『LAViNOホットモイスト』は、約1.14kgの軽量設計にハンドルが付いているため持ち運びに優れている。加熱式を採用しており、ボタン1つで強と弱の2モードの切り替えが可能だ。

『LAViNOエアーバランス』は、温風と送風の2つの切り替えができるサーキュレーターだ。温風をすばやく届ける独自技術「サーマルシャッター機構」を持ち、フルシーズンで利用できる。温風については、室温を基準に設定されており、室温に合わせてオンとオフを切り替える。

左右自動首振りや上下の角度調整、転倒などを検知して自動オフする安全機能も搭載されている。

『LAViNOホットモイスト』は11,000円(税込)、『LAViNOエアーバランス』は16,500円(税込)で、販売中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）