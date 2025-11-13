【頭文字D】連載30周年記念『ANGEL CLOVER』とのコラボレーションウォッチ！
ウエニ貿易の腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』より、講談社ヤングマガジンでの連載開始から30周年を迎えた『頭文字（イニシャル）D』とのコラボレーションウォッチが発売される。
累計発行部数5600万部を突破し、2025年で連載開始30年の日本を代表する傑作漫画『頭文字（イニシャル）D』、通称イニD。キャラクター、愛車、公道バトルといったカーアクションを中心に展開する物語だ。主人公・藤原拓海の愛車であるトヨタAE86をはじめ実在の車種が多数登場し、クルマファンだけなく若者に対するクルマへの興味関心を抱かせるなど、自動車業界にも大きな影響を与えた。また登場人物たちのドライバーとしても人間的にも大きく成長していく姿、葛藤や情熱といった人間模様に魅了されるファンも数多く、アジアや欧州の国々でも作品が翻訳・放映されるなど、世界的に人気を博している。
今回リリースされるコラボモデルは、藤原拓海の「AE86 スプリンタートレノ」、高橋涼介の「RX-7（FC3S）」、高橋啓介の「RX-7（FD3S）」、佐藤真子・沙雪の「180SX」をモチーフにした4本。いずれも実車デザインやカラーリングを細部にまで忠実に落とし込み、時を刻むと共に熱い走りや物語を彷彿とさせる1本に仕上がっています。
走り屋たちが操る愛車を表現すべく、クルマの名称／形式でありアイコンでもある「86」、「7」、「13」の ”数字” を文字盤の12時位置に配置。またサブダイヤルを車載メーターで再現するなど、クロノグラフの特性を存分に活かして実車のディテールを巧みに腕時計にアレンジ。さらにそれぞれのクルマに装着されるホイールを裏蓋にデザインし、リューズにはDを印字するなど、頭文字Dの世界観を存分に体感できる特別な仕様は必見だ。
また購入特典として、メタルキーホルダーをプレゼント。車や自宅の鍵につけたり、4種をコレクションしたくなる、4種のプレート仕様となっている。
