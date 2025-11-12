スバル斬新「コンパクトSUV」がスゴイ！ 全長4.4m×全幅1.8m“ちょうどいい”ボディ＆「専用の内外装」を採用！ 独自の“本格四駆仕様”もあり！ 特別仕立ての「クロストレック」とは？

内外装に専用デザインを採用し上質感を演出

スバルの「クロストレック」は、スポーティなデザインと高い走行性能、そして幅広いシーンで活躍する汎用性の高さで人気のクロスオーバーSUVです。

2025年3月には、待望の特別仕様車「Limited Sun Blaze Edition（リミテッドサンブレイズエディション）」が登場しましたが、一体どのようなモデルなのでしょうか。

鮮やかなオレンジカラーが目を惹く！

クロストレックは、スバルが2022年に発売したクロスオーバーSUVです。従来は「XV」という名称で日本で販売されていましたが、2022年のに登場した3代目から、海外と同じクロストレックの名称に統一されました。

ボディサイズは全長4480mm×全幅1800mm×全高1575mm。Cセグメントクラスのサイズながら、「フルインナーフレーム構造」と呼ばれる、骨格に外板パネルを溶接する構造を採用しており、コンパクトながら高い剛性を実現しています。

エクステリアは全体的にシャープでスタイリッシュな印象。立体的な造形のグリルなど、随所にSUVらしい力強さが盛り込まれています。都会からアウトドアまで、あらゆるシーンにマッチする多用途性のあるデザインです。

インテリアはブラックを基調とした上質な雰囲気で、インパネ周りもシンプルにまとめられており、使い勝手の良さが際立ちます。

パワーユニットは、2リッター e-BOXER エンジン×モーターによるマイルドハイブリッドと、2.5リッター e-BOXER エンジン×モーターによるストロングハイブリッドの2種類を設定。トランスミッションはいずれもCVTを採用しています。

また、駆動方式はFWDとAWDをラインナップ。AWDモデルは、スバル独自のシンメトリカルAWDシステムによって、優れた走行性能を発揮します。

2025年3月に追加されたLimited Sun Blaze Editionは、充実した装備が特徴の「Limited」をベースにした、期間限定受注の特別仕様モデルです。

最大の特徴は、専用ボディカラー「サンブレイズ・パール」の採用。「太陽の強い日差し」を意味するその名のとおり、鮮やかで存在感のあるオレンジのカラーリングがクロストレックの個性を一層引き立てます。

インテリアにも特別な仕立てが施されており、シートには専用のオレンジステッチ入り本革を採用。シフトブーツやドアトリム表皮、センターコンソールリッドにも同色のステッチがあしらわれています。

さらに、インパネやセンターリング、シフトパネルリング、シフトレバーなどには、ブレイズガンメタリック塗装の専用パーツを採用し、より上質で洗練された印象に仕上げられています。

販売価格（消費税込み）は335万5000円から356万9500円と、特別仕様車としては比較的手の届きやすい設定でしたが、残念ながら受注期間は2025年5月19日で終了。現在は新車での購入はできません。

鮮やかなサンブレイズ・パールが印象的なこのモデルを手に入れ損ねた人は、今後の再販情報や中古車市場の動向に注目したいところです。