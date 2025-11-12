値上げに頼らず「もやし」で45年連続黒字を達成する企業が岐阜県にある。生産規模全国トップクラスを誇るサラダコスモだ。原料費が高騰しても値上げをしないのはなぜなのか。ライターの中谷秋絵さんが中田智洋社長に聞いた――。

■岐阜県の中山間地域にある、もやしのトップ企業

もやしの生産販売を主に行うサラダコスモ。年間売上は263億円（2025年5月期）に達し、国内トップクラスの生産規模を誇る会社だ。

サラダコスモ本社が位置するのは、緑豊かな山々に囲まれた人口7万2000人ほどの岐阜県中津川市。JR中津川駅から車で向かうと、細く曲がりくねった道を登り、ときには車2台がすれ違うのもやっとの山道の先に、サラダコスモ本社が見えてくる。

「物価の優等生」といわれ、家計を助ける存在のもやしだが、この30年間で原料は3倍以上、最低賃金は1.7倍に上昇する一方で、もやしの全国平均価格は2割以上も下落している。結果、もやし生産者の8割が廃業した（もやし生産者協会しらべ）。サラダコスモは、この厳しい環境にもかかわらず、値上げせずに45年間黒字を続けている。

「よくいらっしゃいました」と朗らかに迎えてくれたのは、サラダコスモの中田智洋社長。なぜもやしを値上げせず、利益を上げ続けてこられたのか、中田さんの経営哲学を聞いた。

■転がっている石にも役に立つ

1945年、中田さんの父・年雄さんが岐阜県の中津川で「中田商店（サラダコスモの前身）」を創業した。ラムネ販売がメインで、副業としてもやしの生産販売を行っていた。中田さんは長男で、将来は当然、父の跡を継ぐものとして育てられたという。

高校を卒業してすぐに会社を継ごうと考えていた。しかし、隣に住む年上の幼馴染が東京の大学に通っており、東京や大学の魅力を熱烈に説かれて進学を決意。駒沢大学経済学部に入学し、そこで初めて仏教に出会った。毎週90分の必須科目に「仏教学」があったからだ。

通常、仏教の習得には長い年月を要するが、大学は4年間しかない。そのため、教授が「仏教の極意を教えてあげましょう」と言って教えてくれたことがずっと心に残っている。

「仏教の極意を実践すると、人は幸せになれます。それは『役に立つこと』です」

私が「人の役に立つことですか？」と聞くと、こんな返事が返ってきた。

「人はもちろん、流れる空気にも、飛んでいる鳥にも、川の水にも、転がっている石にも役に立つことです。とにかく、役に立つ人生を歩みなさい。これが仏教の極意です」

■ラムネをやめ副業のもやし一本に絞る決断

中田さんは大学卒業後、地元に戻り中田商店に入社。5年後、父が脳梗塞で倒れ、急遽28歳で社長に就任した。

しばらくはラムネの販売を続けていたが、仏教の「すべてのものに役立つこと」という教えから、大量の砂糖を使うラムネに疑問を抱くようになる。「こんなに砂糖たっぷりの飲み物を子どもに売って、金儲けするのは違うのではないか」と感じた。そして、副業だったもやし一本に絞ることを決意する。

しかし、1973年頃は漂白剤を使用して、見た目を白くしたもやしが当たり前の時代。「漂白剤を使った体によくないもやしを売りたくない」と考え、この頃には珍しかった無添加・無漂白のもやし製造に取りかかった。しかし、業界内の暗黙の了解を破る中田さんのこの決断は、同業者から批判を受けた。さらに、無漂白もやしは傷みやすく、なかなか販売先も見つからない。スーパーも取り扱ってくれなかった。

地元の商店やレストランで細々と販売していたところ、声をかけてくれたのが「食品の安全」を掲げる名古屋勤労市民生活協同組合（生協）だった。生協で販売し始めると、状況は激変した。

「以前は朝から晩まで地域の八百屋やラーメン屋さんなどに配達して、やっと月50万円の売上だったのに、生協で販売し始めてから売上は一気に2倍になりました。世の中にこんなに大きなマーケットがあったのかと驚きましたね」

■10億円の借金を抱え潰れそうになった

それを機に無漂白もやしは全国から支持されるようになり、生産が追いつかないほどになっていく。この頃、かいわれ大根やアルファルファなどの新商品も開発。借金をして新しい工場を建て、もやしの増産をすることを繰り返したが、それでも間に合わない。1989年に売上は11億円に達し、順調に見えたが、実際は資金繰りに行き詰っていた。

「私は経済学部を出てはいましたが、父が倒れてすぐに社長になったので、経営についてはあまり勉強してなかったんです。借金をして工場を建て、売り上げで返せばいいという考えでした。でも、売り上げは後から入るでしょ。このタイムラグで潰れそうになりました」

このとき、地元の銀行からは融資を得にくい状況にも陥っていた。「来年は売上が5割アップするから」と言って金を借りて実際は3割にしか届かない、利息をまけてと頼む。このようなことを繰り返していくうちに、地元の銀行から煙たがられるようになっていた。

借金が10億円になったとき、中田さんは「夜逃げするか、自殺するか」まで追い詰められていた。

■あやしまれて守衛室に連れていかれる

ある日、名古屋に立ち寄った中田さんは、地下鉄の出口を出て「日本興業銀行（現みずほ銀行）」の文字を目にした。「大きい銀行だから、大きな額のお金を貸してくれるんじゃないか」という気持ちで中に入る。キョロキョロしていると守衛にあやしまれ、小さな守衛室に連れていかれた。名刺を渡し、来た理由を説明すると担当者に連絡してくれた。やって来たのは自分より10歳ほど若い吉井肇さんという行員だった。

日本興業銀行は明治以降、日本の産業振興に大きく貢献してきた銀行で、取り引き先は名だたる大企業ばかり。地方の中小企業に資金を貸し出す業務をメインとしていたわけではなかった。もやしメーカーと取り引きしたこともなく、担当者は「いったい何をしに来たんだろう？」という様子だった。しかし、中田さんはとにかく熱く無漂白もやしについて語った。

「無漂白もやしを始めてから約10年で、売上は20倍になりました。ここまですごくがんばってきたけど、もう資金繰りが悪くて、ダメで……」

すると、決算書のコピーを提出するように言われた。郵送でもよかったのだが、中田さんは名古屋で行われた2日連続のセミナーに参加していたため、翌日、直接持って行った。

「私は切手代の節約になった、くらいにしか思っていませんでした。でも、翌日にさっそく持参したことで、担当者には誠意があると受け取ってもらえたのかもしれません」

中田さんは運も味方につけたのか。1週間後には吉井さんが工場見学に訪れ、その3カ月後、なんと無担保で30億円の融資が出た。すでに借金が10億円あったにもかかわらず、売上の3倍の額を融資してくれたのだ。

■この人の分も生きると誓った

その数年後、担当してくれた吉井さんは35歳の若さで、病気で亡くなった。焼香に訪れた数年後、彼の妻から中田さんに手紙が届いた。

「夫は名刺入れにいつも中田さんの名刺を入れていて、何かにつけて『俺はこの人を応援しているんだ』と誇らしげに申しておりました」

中田さんは、この手紙に涙が止まらなかった。「これからは、自分の金儲けだけではなく、私を応援してくれた吉井さんの分まで生きる」と誓った。

■掃除が成功の秘訣

4年後、中田さんが43歳のころ、中津川市の隣、恵那市で「掃除をしているグループがある」と友人に誘われ、何気なく参加した。それは、イエローハットの創業者、故・鍵山秀三郎氏が提唱した「掃除に学ぶ会」だった。これまで家では掃除などしたことがなかった中田さんは、最初こそ「トイレの便器を手で洗うの⁉」と驚いたが、すぐにその魅力にハマり、今では会社で掃除の会を主催するまでになった。

掃除に学ぶ会を通して知ったのが、恵那岩村藩出身の儒学者・佐藤一斎だ。著書『言志四録(げんししろく)』は勝海舟や西郷隆盛、渋沢栄一など幕末や明治維新に活躍した人々に影響を与えた。

「あらゆるものの役に立つことを唱える仏教は幸福論、儒学は組織論です。幸福論の上に立った組織論があれば最強ですよ。私の経営哲学の根幹となっているのは大学で学んだ仏教と、40代に出合った儒学なんです」

■仕事激減でも解雇と給与カットをしなかった理由

この哲学は中田さんの行動にも表れている。1996年に発生したO157による食中毒事件によって、かいわれ大根が原因とされる風評が広がり、売上が20％も落ち込んだ（このとき、かいわれ大根生産の比率は全体の23％ほど）。仕事は激減し、リストラしてもおかしくない状況だったが、中田さんは当時100人いた従業員の解雇も給与カットもしない決断をした。

「これまでの貯金があるから、給料もボーナスも今まで通り出す。貯金が空になったら、そのときにまた相談するよ、と社員には話しました。売り上げが落ちたのは社員の責任じゃないですから。社員の役に立つためには、仕事がないから辞めてね、なんて言っちゃいけないと思ったんです」

社長の想いを受けて社員は奮起した。車で4〜8時間かけて東京や大阪へ行き、商品を販売した。かいわれ大根だけではなく、もやしやブロッコリースプラウトも販売していたのが、リスク分散になっていた。社員たちの奮闘もあり、赤字にも陥らずに難局を乗り越えたのだ。後年知ったことだが、社員もパートも「会社が大変なときだから」と、この野菜販売出張の往復の移動時間を会社に申告していなかった。

■売れるとわかっていても、やりたくない

サラダコスモでは、この出来事をきっかけに、事業の多角化にも力を入れていく。そのうち、もっとも大きな成果を上げたのがカット野菜だ。

実は、以前より、社内でカット野菜をつくりたいという声が上がっていた。その際、難色を示していたのが、中田さんだった。

「だって、健康のことを考えて、無漂白もやしをつくったんですよ。漂白剤を使うことにあれだけ拒否反応を示した私にとって、殺菌剤を使うカット野菜だって一緒じゃないかと。それで売りたくないと言って、ずっとやらなかったんです」

しかし2010年頃には、もやしを生産する企業のほとんどはカット野菜も取り扱っていた。さらに、かつて無漂白もやしに価値を感じて取り扱ってくれた生協さえ、カット野菜を販売していたのだ。世の中の需要の高さを感じずにはいられなかった。

■社員の粘りが勝った

当時、カット野菜の洗浄に広く使われていた次亜塩素酸ナトリウムは、野菜に含まれる有機物と反応することで、発がん性物質が生成されると指摘されていた。

なかなか首を縦に振らない中田さんに対して、社員が探してきたのが「微酸性電解水」で洗浄する機械だった。幅広い微生物に対して殺菌効果があり、においもほとんどない。

「これなら胸を張って売れる」と、ついに2013年からカット野菜生産に取りかかった。業界では後発だったものの、工場の自動化で人件費を削減するなどの徹底した効率化により、現在では売上の半分を占めるまでに成長した。

「体に悪いものは売りたくない」という中田さんの理念と、それを説得するために新しい手法を探してきた社員の粘り強さが生んだ結果だろう。そして、今では多くの企業が同様の機械を使用している。無漂白もやし、カット野菜ともに、サラダコスモは時代の先駆けとなってきたのだ。

「どんなに儲かるとわかっていても、自分の理念を曲げてはいけないんだと思います」と中田さんは自信のある面持ちで語った。

■頭にきた取引先の言葉

これまで、もやしの値上げをしてこなかった中田さんだが、一切検討しなかったわけではない。2015年頃、取引先に値上げの要請をしに行ったところ、相手の社長からこんなことを言われた。

「もやしなんていくらでも安くできるだろ？」

頭にきた。この野郎と思った。

しかし、冷静になると「まだ工夫できる余地があるかもしれない」とも思えた。

そのひらめきを形にしたのが、売上高が150億円ほどだった2020年に、120億円を投資して新設した国内最大規模の工場「サラダコスモ養老生産センター」。かつて年商の3倍の借金を経験した中田さんにとって、この巨額投資も怖くはなかった。

この工場では、もやし類は1日100トン、カット野菜は1日10万パックの製造が可能だ。これまで人力に頼っていた箱詰めを独自に機械化し、徹底した自動化で人件費を約50％削減することに成功。さらに、1日20トン出る野菜の残渣物を家畜飼料や堆肥に有効活用することで、1カ月あたり約1000万円の処理費を削減した。

徹底した効率化、そして付加価値の高い商品をつくることで、副業から始まったもやし屋は売上263億円にまで成長した。

「あの頃は腹が立ったけど、言われた通りだなと思って、この10年できることをやってきたおかげで今がある。今思えば、あの社長は恩人ですね」

■夢だったもやし原料の生産

もやしの原料である緑豆の種子は現在、海外からの輸入に100％頼っている。日本で栽培することも可能ながら、採算がまったく合わない。そこで、中田さんは工場の建設と同時並行で、種子の自社生産をするため、2018年にアルゼンチンで山手線内側の1.2倍にあたる広さの7700ヘクタールの農地を取得した。

中田さんはこれまで同様の信念を貫き、無農薬・無化学肥料での緑豆栽培に挑戦。しかし、無農薬栽培は思っていた以上に難しく、約8年ずっと失敗の連続だった。採算も合わせなければいけないため、普通栽培の緑豆も同時進行し、来年には商品化できそうな見通しだ。オーガニック栽培にも引き続き挑戦していく。

「自前で作った種でもやしができるなんて、私にとっては夢みたいなものです」

日本のもやし業界においても、ほとんど例がない取り組み。ブロッコリースプラウトやかいわれ大根などの商品はすでに自社生産の種子を使用しているが、今後は取り扱っている商品の原料すべてを自社生産するのが目標だ。

■300人待ちの行列ができる観光施設

「自社商品を実際に食べてほしい」という中田さんの想いから、サラダコスモの本社敷地内に教育型観光施設「岐阜中津川ちこり村（以下、ちこり村）」が2006年に誕生した。ちこり村では、農家の手作り家庭料理を提供する「バーバーズダイニング」や地域の特産物の販売やクラフトジンの製造などを行っている。

「バーバーズダイニング」は地域の女性たちが作る野菜たっぷりのランチビュッフェが人気で、この日も地元だけではなく愛知県などから来た人が順番を待っていた。取材に訪れたのは平日にもかかわらず、30組の順番待ちができていたほどだ。

お客さんのお目当てはレストランだけではない。パン販売のコーナーには、かごに何個も同じ商品を入れた人の姿が見える。

中津川市は栗の産地として知られ、和菓子「栗きんとん」の発祥の地でもある。ちこり村では、この栗きんとん7個をふんだんに織り込んだしっとりもちふわ食感の「栗きんとん生食パン」を開発した。1斤2200円の高級食パンだが、1日に2000斤以上売れることもあるという人気ぶりだ。

5本もかごに入れた人に話を聞くと、「これは自宅用と知り合いに頼まれた分です」とのこと。

レストランと栗きんとん生食パンの人気もあり、ちこり村の来場者数は年間40万人にのぼる。土日は300人待ちの行列ができることもあり、現在のキャパでは対応できなくなってきたため、数年後にはリニア新幹線・中津川駅の近くで、現在の10倍の広さになる場所に移転する予定だ。

実は、ちこり村で働く人の約6割が65歳以上だ。定年後にちこり村で働き始める人もいて、年齢や体力に合わせた働き方ができるよう柔軟に対応している。人口の約3割が高齢者である中津川で、サラダコスモは高齢者雇用の受け皿として地域に貢献しているのだ。

■日本でいちばん大切にしたい会社

会社がピンチのときでも、挑戦がうまくいかなかったときにも、中田さんの根底にある仏教の思想だけはブレなかった。

「役に立つ人生を歩む」という中田さんの想いを反映するかのように、サラダコスモは2024年、第14回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 地方創生大臣賞を受賞した。

シニアや障がい者の積極的な雇用、時短勤務などが評価されての受賞だった。「3K」といわれ、キツい労働環境で人材が集まりにくいといわれるもやし業界だが、サラダコスモでは新卒採用に安定した応募がある。年間の離職率は6％で、全国平均の11.5％を大幅に下回っている（厚生労働省「雇用動向調査」令和6年）。

「社員にはよく『町で一番納税できる会社になろう』と言っています。いいものを安く提供することでお客様に喜んでもらう。もっと言えば、よその商品を買うお客様にだって役に立たなければダメ。人のため、流れる空気のため、転がっている石のためにも役に立つという想いはずっと変わりません」

