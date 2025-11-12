【State of Play】ゲーミングモニター「27″ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」が発表。2026年発売
【State of Play】 11月12日7時 配信
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月12日に配信した「State of Play」にて、「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」を2026年に発売すると発表した。
「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」は、最大2560×1440の解像度に対応したQHD IPSディスプレイを搭載しており、HDR対応による鮮やかな映像表現を実現。
PS5およびPlayStation 5 Proでは、セットアップの際に最適なHDR設定を自動で行なう“Auto HDR Tone Mapping”もサポートしているほか、最大120Hz、対応するPCおよびMacデバイスでは最大240Hzのリフレッシュレートに対応し、いずれもVRRをサポートしている。
また、DualSense ワイヤレスコントローラーおよびDualSense Edge ワイヤレスコントローラーを充電可能な充電フックも搭載されている。【State of Play | 12.11.2025 [日本語 - JAPANESE]】
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.