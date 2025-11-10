『THE MYTOL ウィンターコフレ2025』数量限定発売！ 『THE MYTOL ウィンターコフレ2025』数量限定発売！

大正製薬株式会社がエイジングケアブランド「THE MYTOL（ザ マイトル）」より、『THE MYTOL ウィンターコフレ2025』を11月11日（火）から同社通販サイト「TAISHO BEAUTY ONLINE」にて数量限定で販売する。



１年の締めくくりに「THE MYTOL」が贈るコフレは、発売から３周年を迎え累計販売本数50万本を突破した先行美容液『ザ マイトル エッセンス』本品と、2025年４月に期間限定で販売し、好評につき10月より再度期間限定で販売中の『ザ マイトル 薬用マスクドライレスキュー』２枚。さらには、雪の世界をイメージしたオリジナルの『スノーツイードポーチ』を加えたこの冬限りの特別なセットをラインアップ。



なお、注文した人の中から10名にJCBギフトカード１万円分が当たるクリスマスプレゼントキャンペーンも実施している。

