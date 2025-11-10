TM未発表の『Qi4D』投入初戦、マキロイやフリートウッド、中島啓太らの1Wスタッツはどうだった？
＜アブダビ選手権 最終日◇9日◇ヤスリンクス（アラブ首長国連邦）◇7425ヤード・パー72＞
【画像】マキロイが最速使用、コレが『Qi4D』フェアウェイ!?
DPワールド（欧州）ツアーのプレーオフシリーズ（全2試合）初戦の最終日は、30歳のアーロン・ライとPGAツアーの年間王者トミー・フリートウッドが通算25アンダーで並んでプレーオフに突入し、1ホール目でバーディを奪ったライが欧州ツアー通算3勝目を飾った。
適合リストに登録され今大会から供給された、未発表ドライバー『Qi4D』シリーズを入れたテーラーメイド勢。フリートウッド（Qi4D LS）だけでなく、3位タイに入ったローリー・マキロイ（Qi4D）、12位タイの中島啓太（Qi4D）も即投入して上位だった。
中でも注目なのは、やはりマキロイ。FWにも見慣れぬ『Qi4D』ドライバーと似たソールデザインのものを入れる姿が確認でき、今大会の平均飛距離も今季平均と比べて「＋4.55yd」、FWキープ率も今季平均より「13.225％」も上回っていた。
確認できた範囲で『Qi4D』シリーズを投入した選手は下記の6人で、そのうち平均飛距離とFWキープ率の両方を今季平均より大きく伸ばした選手が5人もいた。現行モデルの『Qi35』シリーズをスキップしていたマキロイも「ついに本格的なスイッチ」と言えるだろうか。 【新作にスイッチした6選手の1Wスタッツ】■トミー・フリートウッド―――『Qi4D LS』今大会平均309.25yd（今季平均303.57yd）〃 FWキープ率75.025％（今季〃62.6％） ■ローリー・マキロイ―――『Qi4D』今大会平均325.75yd（今季平均321.21yd）〃 FWキープ率71.425％（今季〃58.25％） ■アンヘル・アヨラ・ファネガス―『Qi4D』今大会平均318.25yd（今季平均309.94yd）〃 FWキープ率78.575％（今季〃60.3％） ■中島啓太―――『Qi4D』今大会平均309.125yd（今季平均295.72yd）〃 FWキープ率71.425％（今季〃64.78％） ■ヤイデン・トレイ・シェパー―『Qi4D LS』今大会平均304.875yd（今季平均295.9yd）〃 FWキープ率71.425％（今季〃63.51％） ■リッグス・ジョンストン―――『Qi4D』今大会平均301.875yd（今季平均306.2yd）〃 FWキープ率53.575％（今季〃51.24％）
