おしゃれなのに洗えるって最高！300円とは思えない防寒小物

今年もダイソーに防寒グッズが続々と登場。今回は特に注目の、ふわふわなエコファー素材を使用したスヌードをご紹介します！暖かいだけでなく、どんなコーデにもマッチするおしゃれなデザイン♡折りたたむことでコンパクトになるので、旅行にもおすすめです。手洗いができるのも嬉しいポイント！300円には見えません！

商品情報

商品名：スヌード（エコファー、ポコポコストライプ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：38×15cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480857305

おしゃれで暖かくて扱いやすい！ダイソーで見つけた優秀な防寒グッズ

防寒グッズが続々と登場しているダイソー。毎年どんどん進化していて、防寒機能に加えておしゃれさもしっかり備わった優秀なアイテムがたくさん展開されています！

今回ご紹介するのは、その中でも特に注目の『スヌード（エコファー、ポコポコストライプ）』。エコファー素材を使用したスヌードです。

価格はなんと330円！エコファー素材のスヌードは、他店では安くても2,000円前後の価格で販売されていることが多いので、かなりお得に感じます。

ポコポコとした立体感のあるストライプ柄を採用した、表情があるデザインになっています。

単なる防寒小物としてだけでなく、見た目にも楽しめる要素があり、デイリーコーディネートにおしゃれ感をひとさじ添えてくれます♡

エコファー素材ですがとても柔らかく、肌当たりが良いです。

ふわっとした質感で、見た目も可愛いですよ！

色合いも秋冬の暖色系コーデに馴染みやすいので、着こなしを選ばず合わせやすいと思います。

折りたためばコンパクトに◎気軽に手洗いもできる！

通勤・通学に、ちょっとお買い物に出る際に、お散歩のときなどにぴったり！

ちょうどいいボリューム感で、アウターを羽織っても邪魔になりにくいです。

ちなみに、こちらのカラーのほかに、黒と白もあるようです。

折りたたむことで、ここまでコンパクトになります。

大きめのマフラーよりも持ち運びやすいので、旅行にもおすすめです。

100円ショップのこの手のアイテムは洗えないイメージがありますが、こちらは手洗い可能なのも嬉しいポイントです！

汚れたら気軽にお手入れできるので、長く愛用できそうです。

今回は、ダイソーの『スヌード（エコファー、ポコポコストライプ）』をご紹介しました。

おしゃれで、暖かくて、扱いやすい…3拍子揃った優秀なスヌードが330円で買えるとは思いませんでした！売り切れが早そうなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。