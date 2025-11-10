山本のバッグにファッション業界も注目

ワールドシリーズで獅子奮迅の大活躍を見せたドジャース・山本由伸投手。その影響力は球界のみならず、ファッション業界も注目しているようだ。たびたび話題を集める高級アイテムに熱視線が送られている。

米スタイリストで人気ファッションインスタグラマーのジャック・サヴォワ氏は自身のインスタグラムを更新し、「ヨシノブ・ヤマモトのバッグコレクション」として過去に登場した山本のバッグに焦点を当てた。

サヴォワ氏は「ヨシノブ・ヤマモトのネックレスは有名だけど、彼のバッグはどうかな？ いくつか見てみよう」とし、まずターコイズ色のルイ・ヴィトンのバッグを紹介した。「お値段は1万1600ドル（約178万円）。カーフレザー製で、牛革のトリムが付いてるんだ。チームメートのキケ・ヘルナンデスも同じのを持ってるんだよ。おそろいだね！」と説明した。

次は6200ドル（約95万円）のシャネル22。「光沢のあるカーフスキン。バーガンディ色を試着したことがあるんだけ、買わなかったことをすごく後悔しています。彼にとてもよく似合っているね」とした。そして同じくシャネルの、7600ドル（約117万円）するボーイバッグを取り上げた。「彼に影響されそうだよ」と話した。

そして「彼のコレクションの中で一番重要」としたのが、エルメスの「トワル フレイフレイ バーキン」。サヴォワ氏は「定価を推測すると、多分1万5000ドル（約230万円）から2万ドル（約307万円）くらい。再販市場だと、今オンラインで3万9950ドル（約614万円）で売られている。つまり、ほぼ4万ドル（約614万円）。ドジャースのチームカラーのブルーなんて、かわいいよね。野球のボールも投げるし、ブランドバッグも手に入れるんだね」と称えた。

同氏の投稿には、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが「ヤマモトのバッグコレクションは本当に印象的よね」とコメントするなど、反響が寄せられている。（Full-Count編集部）