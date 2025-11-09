11月8日に放送された『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）は第5話。前回のラストで、これまでイマクニの常連客に過ぎなかった宇都見（木村昴）が刑事であると判明。今回、宇都見は上司に一連の事件について洗い直すよう直談判し、「表立っては動けない」としながらも再捜査へのきっかけをつかむことになる。それ以外に事件をめぐる考察上の進展があったとすれば2つ。いまは鷹里小の校長になった当時の担任・大谷（赤間麻里子）についてと、高木（間宮祥太朗）たちのグループにいた、誰も覚えていない“7人目”についてである。

高木と園子（新木優子）、小山（森本慎太郎）と羽立（森優作）は鷹里小へと向かい、大谷に話を聞きに行く。当時のことを訊ねてみるのだが、大谷は「クラスにいじめはなかった」と答えたり、「覚えていない」と答えたりで、手掛かりらしい手掛かりは得られずじまい。その一方で、園子は高木の娘・花音（宮崎莉里沙）のいる4年生のクラスの特別授業をやるよう依頼される。さらに、高木たちのもとに“委員長”こと小林（藤間爽子）が訪ねてくるのである。

ここでひとつ、これまであまり気にも留めていなかった“そもそも”な点に小山が気付く。なぜ在学中に埋められたタイムカプセルに、通常であれば卒業式のタイミングで渡されるはずの卒業アルバムが入っていたのか。すなわちそれは、誰かが一度タイムカプセルを掘り起こしていたことの証左であり、卒業アルバムを持っていない者が一連の事件の犯人――少なくとも6人の顔を塗りつぶした張本人であると見立てるのだ。結論から言えば、塗りつぶし、掘り起こし、埋め直した人物は大谷であるということで間違いないだろう。

大谷は終盤、誰かに電話を掛けながら「もうやめませんか」と懇願する。何者かに協力を持ちかけられ、6人の顔を塗りつぶした卒業アルバムを埋め、彼らの描いた「みんなの夢」の内容を教えたと考えれば辻褄があう。前回の終盤にインサートした、スコップを引きずった後ろ姿はタイムカプセルを埋め直した時のもので、今回大谷が校長室で見ている、クラス一人ひとりが「みんなの夢」を発表する動画は、内容を確認するために掘り起こしてそのままになっているものと推測できる。

その何者かにどのように依頼されたのか、塗りつぶされた6人が順に命を奪われていくことを予期していなかったと考えれば、ある種のいたずらへの加担のつもりだった。いわば、その何者かがそうせざるを得ない小学校時代を送っていたことを知っていたということであろう。今回の高木たちへの対応から見える、いわゆる事なかれ主義的な部分から考えるに、その人物もまた、園子と同じようないじめ被害者といったところだろうか。いずれにしても、そうした事柄に教師がわざわざ加担するのは賢明ではなく、他に何らかの事情がある可能性も否定できない。

そうしたなかで、羽立は誰も使っていない鷹里小の掲示板サイトを見つけ、“博士”というクラスメイトとつながる。この“博士”こそ、高木たちとつるんでいたはずなのに忘れ去られている“7人目”であることはラストで確認できる。これらを踏まえると、高木たちのグループからハブられて、担任に救いを求めても見過ごされた“博士”が……といった筋立てがしっくりくるのだが。それは後半戦できちんと答え合わせされるものとして、少なくとも小学生の時に“博士”と呼ばれる奴は、（少なくとも90年代ぐらいまでのイメージでは）大体の場合メガネをかけているもの。卒業アルバムのクラス写真を見ると貧ちゃん以外には1人しかいないようだ。（文＝久保田和馬）