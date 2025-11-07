【お得】アクエリアス950mlがもらえる ファミマ「1個買うと1個もらえる」キャンペーン11月10日まで
ファミリーマートが実施中の“秋”の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン第2週が、11月4日から全国の店舗で展開されている。第2週には、引換率No.1を記録した「アクエリアス500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」がラインアップに登場。ほかにも「ガーナスリムパック」や「パウダー250％ ハッピーターン」など、人気のお菓子が対象商品に加わり、11月10日で終了となっている。
【写真】残りわずか！“1個買うと1個もらえる”対象商品を一挙チェック
同キャンペーンは、対象商品を購入すると、引換期間中に対象商品と無料で交換できる「無料引換券」がレシートに印字される仕組み。引換期間は11月4日午前7時から始まっており、第1週で発券されたクーポンの引き換えもすでに実施中だ。
同社によると、物価高の影響を受けて節約意識が高まる中でも、「ちょっとしたおトク」や「身近なご褒美」を楽しむ消費者が増えているという。同社が実施した調査（対象：全国15〜69歳の男女800人、実施期間：10月3日〜6日、楽天インサイト実施）では、「日々のちょっとした贅沢ができなくなった」（60.1％）、「節約を考えるストレスが増えた」（58.9％）と答える声が多く寄せられた。一方で、「おトクに買い物できるとうれしい」「身近な商品の無料クーポンは魅力的」といった意見もあり、日常の買い物で楽しみを見出す傾向がうかがえる。
今回は、同社のスマートフォンアプリ「ファミペイ」限定の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンも同時開催されている。新商品「テバ・チキ（骨なし）黒こしょう味」をファミペイ払いで購入すると、「クリスピーチキン（プレーン）」の無料引換クーポンがアプリ内でもらえる仕組みとなっている。
