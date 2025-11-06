「高品質な服」と聞いて、欧米のハイブランドをイメージする方も多いのではないでしょうか。しかし、アパレル商社でデザイナー兼パタンナーを務めているリサさんは、「日本製の服にも、高品質で着心地のいいものがたくさんあるのです」と語ります。そこで今回は、リサさんの著書『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【図】デニムの穿き心地を左右するバックヨーク

世界から注目される児島デニムの高度な職人技

経年変化で自分だけの一本に

魅力的なファッションアイテムは、時間をかけて使い込むうちに、持ち主の生活や時間の流れが刻まれて、いい味が出るようになります。エイジング（経年変化）によって見た目を変えることのできるデニムパンツは、その代表格でしょう。

デニム愛が強い人からすると、デニムは「育てる」ものです。デニムには、持ち主の穿き方や動き方が、色落ちというかたちで表れます。時間をかければかけるほど、その変化は強く刻まれていきます。

たとえば、太ももや膝、ポケットまわりなど、動きやすい部分のインディゴが薄くなることで、自然なグラデーションができます。こうした変化のうち、「ヒゲ（太もも周辺の横ジワ）」や「ハチノス（膝裏のシワ）」は特に重要視されています。

また、アタリを好む人もいます。生地の折れ目や縫い目、ポケット、裾などが立体的に擦れて白っぽくなってくる状態です。これも、持ち主だけの穿きジワとして評価されます。

それに長年穿くことで、デニムは体に馴染んでいきます。最初は硬かったデニムが、体の動きに合うよう馴染んで柔らかくなる。これも味のひとつです。

穿き込めば穿き込むほど、持ち主にとって価値が上がりますし、愛着もわいていきます。だからこそ、デニムは世界中で愛されているのでしょう。かくいう私もデニムが好きで、よく穿いています。

デニムと言えばリーバイスやリーなどアメリカブランドが有名ですが、日本でも高品質なデニムが生産されています。日本ではアメリカ文化の影響を受けて、１９５０年代からデニムが流行しはじめました。特に１９６０〜１９７０年代には若者文化として定着します。この頃に、日本製デニムはつくられるようになりました。

日本製のデニムは、染料ののり方や織り方にこだわってつくられています。そのため、穿き込むほどに「いい味」が出ます。その魅力を、順にご説明していきましょう。

世界から注目される児島デニムの技術力

日本のデニムの代表的な産地は、児島（岡山県倉敷市）です。児島は「国産ジーンズ発祥の地」として知られている、デニムと藍染の名産地です。

この町で活躍する職人たちには、すばらしい魅力があります。糸の染め、織り、縫製、加工に至るまで、各工程に熟練の技が詰まっており、世界中のハイブランドからも注文が入るほど、高い技術を持っています。児島には私も何度か出張で訪れて、技術力の高さを目の当たりにしてきました。



『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』（著：リサ／彩図社）

児島の強みは、一貫生産体制にあります。町全体が工房のようになっており、糸染め、織り、縫製、洗い、加工まで、すべて地域内の工場・職人が完結させます。しかも、すべての工程で職人たちの高い専門性が活かされ、さらには緊密に連携しています。

織りの工程では昔ながらの織機を使い、時間をかけて丁寧に織っています。これにより、厚みと風合いがある高品質なデニムを生み出しています。大量生産の織機では、到底及ばない品質です。ヴィンテージ加工やクラッシュ加工なども職人の手で行われ、同じものがひとつとないのも特徴です。

また藍染にも、高度な職人技が光ります。天然の藍を使い、何度も染めと洗いを繰り返すことで、深みのある美しい青が出ます。これは「ジャパン・ブルー」と呼ばれています。その深い藍色は世界でも珍しい色味で、見る人の心を惹きつけます。使えば使うほどに美しい色へと変化していくので、長く親しむことができます。

児島の職人の多くは、「早くたくさんつくる」ことよりも、「一つひとつ丁寧に仕上げる」ことに価値を置いています。そんな丁寧な服づくりの精神が根づいているからこそ、児島の「分業×連携」の体制は、続いてきたのでしょう。

大量生産・大量消費が問題視されている今こそ、こうしたクラフトマンシップが再評価されるべきではないでしょうか。

お尻のフィット感を左右するデニム後部の重要パーツ

デニムの穿き心地＆耐久性を決めるバックヨーク

デニムの穿き心地を左右する、後部の重要なパーツ。それが「バックヨーク」です。

バックヨークは、ウエストのすぐ下からヒップにかけて、Ｖ字に切り替えられたパーツです（図）。装飾のように見えるかもしれませんが、実はデニムの穿き心地や耐久性を大きく左右する、とても大事なパーツです。その重要パーツのパターンを、日本のパタンナーは繊細な設計によってつくっています。

人間の体は、平面的ではなく立体的です。特にベルト下は、強い傾斜が生まれています。ウエストのくびれからヒップへ向かうまで、曲線になっているということです。ヒップ周辺にそのまま布を当てるだけでは、フィットした構造になりません。

そこで活躍するのが、Ｖ字の切り替えのバックヨークです。パターンが適切なバックヨークなら生地に自然な丸みが生まれ、ヒップラインを美しく見せることができます。

もうひとつ、バックヨークは耐久性を高める機能もあります。

腰からお尻にかけた部位は、座る・歩く・しゃがむといった動作によって大きな力がかかります。デニムのような生地の厚いアイテムの場合、力が加わって縫い目が破ける可能性もある。そこでヨークによって生地を分割し、縫い合わせることで力を全体に分散させ、デニムの耐久性を高めているのです。

日本のパタンナー・縫製職人による工夫

日本のパタンナーの場合、バックヨークを立体的にするために、ダーツをうまく設けています。前ページ図の矢印で示した場所などに、ダーツが隠されています。生地に切り込み（ダーツ）を入れ、縫い合わせたときヒップの曲線に合うように、細かく調整する。そんな地道な作業を日本のパタンナーは得意としています。

また、優れたパタンナーは、ヨークのデザインに応じた調整も行っています。

バックヨークは、Ｖ字の深さを変えることで、印象を変えることができます。深めのＶ字はヒップまわりをすっきりとシャープに見せ、浅めのＶ字は柔らかでクラシックな印象に仕上がります。

こうした違いを考慮に入れて、パタンナーはヒップを高く見せるか、ウエストを細く見せるか、全体の印象をどう整えるかを考えています。その際はＶ字の傾斜が極端にならないよう、微細な調整を行って、デニムの見た目・着心地をよくしているのです。

こうした見えない部分にも、職人たちの工夫とこだわりが詰まっています。一見すると気づかなくても、穿いてみると違いがわかる。そんな面白さを感じ取っていただけるのが、日本製のデニムなのです。

※本稿は、『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』（彩図社）の一部を再編集したものです。