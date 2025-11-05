timelesz篠塚大輝、“子供の頃からずっと好き”憧れの芸人とは？「本当に話が面白くて」

11月5日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、timelesz・篠塚大輝がスタジオ生出演。子供の頃から憧れていた芸人を明かした。

番組では今回、11月のエンタメプレゼンターに起用された篠塚が子供の頃から憧れていたという、小籔千豊からのメッセージVTRが公開される場面があった。

このVTRの中で、小籔は、timeleszの写真パネルを手に持ちつつ、「この中でパッと見、1番男前なのは篠塚さんちゃうか？ダントツ！」とコメント。

さらに、「『最近イケてるアイドルの新しく入った人が、小籔さんのことを崇拝してるらしいですよ』みたいな」「たぶんこの人のことやと思います」と篠塚の噂を聞いていたといい、「光栄なことではありますね。めちゃめちゃ人気あるということで」と語った。

また、本田望結が自身を“師匠”と呼んでいると説明した上で、「これからは僕のことを“師匠”と呼ぶように」と呼びかけた。

これを受けて、スタジオでVTRを見ていた篠塚は、「師匠はやっぱり本当に話が面白くて、そこがずっと好きです！本当に！ありがとうございます！」と、小籔を尊敬している理由を明かしながら感謝していた。