歯科医・木村隆寛氏「皆さんの歯磨き、実はほぼ無意味」歯ブラシ神話を斬る！
【歯磨きする前にみて！】歯間ブラシもフロスも意味がない！〇〇をしてから効果的な歯ブラシをしてください！【歯医者 歯ぐき下がり 歯周病】──自らのYouTubeチャンネルで歯科医の木村隆寛氏が、世間の“歯磨き神話”を真っ向から否定し注目を集めている。動画の冒頭から木村氏は「歯ブラシは無意味。めっちゃ無意味。落ちてない汚れがいっぱいある」と衝撃的な本音をぶつけた。
今回のトピックは「歯磨きは本当に歯周病に効果があるのか？」という歯科の根本的な疑問。木村氏は「ほとんどの歯ブラシは無意味」とバッサリ断言。「歯ブラシで落とそうとしても、バイオフィルムという汚れや菌の膜はこすり落とせない」と歯周病ケアの難しさを説明した。
さらに自分自身の歯を例に、「プロが徹底して歯ブラシ・フロス・歯間ブラシを使っても磨き残しは必ず出る」と語り、「歯周ポケットや歯と歯の間は特に汚れが溜まりやすいが、そこに歯ブラシの毛先やフロスを完璧に通すのは相当難しい。事実、『自宅の歯ブラシは意味ないということになります。衝撃的よね。』」と強調した。
しかし「じゃあやらなくていいのかというと、全くそんなことはない」と木村氏。「完璧に落とそうなんて思わず、とりあえず歯ブラシ一本持ってごはん後には磨いて。完璧じゃなくても、習慣化が大事」と適度なハードル設定を提案。「歯ブラシの意味を最大化するなら『かかりつけの歯医者さん』にまず行き、プロの機器で掃除してもらってからキープするのが効果的」と推奨した。
また、多くの人が磨いている「歯の広い面や上の面は本来『清潔域』で、むしろ自然ときれいになりやすい」と生活者の“磨く場所の勘違い”も指摘。そのうえで「本当に磨くべきは歯ぐきの周りや歯の隙間で、専門のタフトブラシや歯間ブラシの活用が重要」だと力説した。
最後に木村氏は「ほとんど意味ないなってことを理解しながらも、適当でもいいからそれなりにきちんとやる。そのスタンスが一番」とアドバイスし、「質問や疑問があればコメントを」と呼びかけて動画を締めくくった。歯科医ならではのリアルな見解が、視聴者の習慣を大きく変えそうだ。
