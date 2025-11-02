この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【歯磨きする前にみて！】歯間ブラシもフロスも意味がない！〇〇をしてから効果的な歯ブラシをしてください！【歯医者 歯ぐき下がり 歯周病】──自らのYouTubeチャンネルで歯科医の木村隆寛氏が、世間の“歯磨き神話”を真っ向から否定し注目を集めている。動画の冒頭から木村氏は「歯ブラシは無意味。めっちゃ無意味。落ちてない汚れがいっぱいある」と衝撃的な本音をぶつけた。

今回のトピックは「歯磨きは本当に歯周病に効果があるのか？」という歯科の根本的な疑問。木村氏は「ほとんどの歯ブラシは無意味」とバッサリ断言。「歯ブラシで落とそうとしても、バイオフィルムという汚れや菌の膜はこすり落とせない」と歯周病ケアの難しさを説明した。

さらに自分自身の歯を例に、「プロが徹底して歯ブラシ・フロス・歯間ブラシを使っても磨き残しは必ず出る」と語り、「歯周ポケットや歯と歯の間は特に汚れが溜まりやすいが、そこに歯ブラシの毛先やフロスを完璧に通すのは相当難しい。事実、『自宅の歯ブラシは意味ないということになります。衝撃的よね。』」と強調した。

しかし「じゃあやらなくていいのかというと、全くそんなことはない」と木村氏。「完璧に落とそうなんて思わず、とりあえず歯ブラシ一本持ってごはん後には磨いて。完璧じゃなくても、習慣化が大事」と適度なハードル設定を提案。「歯ブラシの意味を最大化するなら『かかりつけの歯医者さん』にまず行き、プロの機器で掃除してもらってからキープするのが効果的」と推奨した。

また、多くの人が磨いている「歯の広い面や上の面は本来『清潔域』で、むしろ自然ときれいになりやすい」と生活者の“磨く場所の勘違い”も指摘。そのうえで「本当に磨くべきは歯ぐきの周りや歯の隙間で、専門のタフトブラシや歯間ブラシの活用が重要」だと力説した。

最後に木村氏は「ほとんど意味ないなってことを理解しながらも、適当でもいいからそれなりにきちんとやる。そのスタンスが一番」とアドバイスし、「質問や疑問があればコメントを」と呼びかけて動画を締めくくった。歯科医ならではのリアルな見解が、視聴者の習慣を大きく変えそうだ。

YouTubeの動画内容

02:01

プロでも磨き残す！染め出しで明らかになる歯磨きの現実
05:40

効果的なケアは歯医者から！歯ブラシを本当に意味あるものに変える方法
11:41

フロスの選び方を徹底解説！初心者と上級者でおすすめが違う理由

関連記事

歯科医が語る「銀歯から白い歯」治療の落とし穴　見た目重視で寿命縮むケースも

歯科医が語る「銀歯から白い歯」治療の落とし穴　見た目重視で寿命縮むケースも

 歯科医・木村隆寛氏、歯周ポケット9ミリ超は「抜歯レベル」と警鐘　“早期発見のため日常からの意識改革を”

歯科医・木村隆寛氏、歯周ポケット9ミリ超は「抜歯レベル」と警鐘　“早期発見のため日常からの意識改革を”

 歯科医・木村隆寛「“自分の歯を削るのは最終手段”インプラント・ブリッジ・入れ歯の違いを徹底解説」

歯科医・木村隆寛「“自分の歯を削るのは最終手段”インプラント・ブリッジ・入れ歯の違いを徹底解説」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】 _icon

木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】

YouTube チャンネル登録者数 9970人 109 本の動画
このチャンネルでは、皆さんの健康寿命を伸ばすための予防策や、あなたに合った最適な治療の選び方など、皆さんの口元や歯が健康に過ごせるための有益な情報を発信していきます！
youtube.com/channel/UCVAurvhj_jFRQgQ_YVmGllg YouTube