この先は秋晴れの日が多くなりますが、2〜3日の短い周期で天気が崩れる所があるでしょう。朝晩と日中、日々の気温差が大きい時季でもあります。体調管理にご注意ください。

1週目(3日〜9日):天気は周期変化 6日は太平洋側で雨

この先は、青空が広がる日が多くなりますが、周期的に気圧の谷や寒気の影響を受けて、雨や雪の降る日があるでしょう。昼間は爽やかな陽気ですが、季節は晩秋の気配も出てきています。特に朝晩は暖房器具が活躍する機会も増えるでしょう。それでは日ごとに天気や気温を詳しく見ていきます。





3日(月:文化の日)は、低気圧が東北を通過し、日本の上空には寒気が流れ込むでしょう。東北や北陸では雨や雷雨となりそうです。大気の状態が非常に不安定になるため、局地的に雨雲が発達し、大雨になる所もあるでしょう。4日(火)と5日(水)は、高気圧に広く覆われそうです。全国的に秋晴れが広がるでしょう。ただ、気圧の谷の影響で、沖縄では雨が降りそうです。6日(木)は、低気圧や前線が本州の南岸付近を通過するでしょう。そのため関東を中心に雨が降りそうです。低気圧や前線が通過するコースはまだ幅があります。東海や東北の太平洋側にも雨の範囲が広がる可能性があります。また、沿岸部では雨や風が強まることもありますので、今後の最新の予報を確認するようにしましょう。7日(金)〜9日(日)は、移動性高気圧が日本列島を覆うため、晴れる所が多くなる見通しです。9日(日)になると、高気圧の中心が日本の東に移動するため、湿った空気が西日本や北日本に流れ込みやすくなるでしょう。また、気圧の谷が大陸から近づきそうです。最高気温は、日々の変化が大きいでしょう。札幌は9℃と10℃に届かない日があれば、15℃と小春日和の日もある予想です。仙台や新潟は14℃〜19℃でしょう。東京は雨が降る6日(木)は、16℃ですが、そのほかの日は20℃前後の日が多くなりそうです。名古屋と大阪は20℃以上の日が多く、福岡では25℃以上の夏日の日があるでしょう。週後半は、昼間は上着が邪魔な日もありそうですが、朝晩はヒンヤリします。気温の変化で体調を崩さないようにご注意ください。

山では紅葉が見ごろ 服装選びに注意

紅葉が見ごろを迎えている所が徐々に多くなってきました。標高の高い山が中心でしたが、徐々に中腹や麓まで色づきが進んできています。写真は10月31日の栃木県日光市のいろは坂の様子ですが、葉が赤や黄色に色づき、見ごろを迎えています。明後日3日(月:文化の日)までの連休で紅葉狩りを予定されている方もいるかもしれません。注意が必要なのは寒さです。標高の高い所ではお住いの地域より気温が低くなっていることもあります。事前に予想気温を確認し、服装を選びましょう。朝や日が沈むと、さらに冷えることもあります。余裕があれば、一枚多く羽織る物があると安心です。

2週目(10日〜15日):秋晴れ続く 昼間は過ごしやすい

10日(月)は、気圧の谷が日本列島を通過したあとに、北日本を中心に寒気が流れ込むでしょう。日本海側では雨や雪の降る所がありそうです。太平洋側は広く晴れる見込みです。



11日(火)は、高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。



12日(水)は、天気の変化は早く、気圧の谷や寒気の影響を受けそうです。北海道では雪や雨、そのほかも雨の降る所があるでしょう。



13日(木)以降になると、移動性の高気圧に広く覆われそうです。昼間はカラッとした秋晴れの所が多く、比較的過ごしやすいでしょう。



最高気温は、札幌では9℃前後の日が多くなる予想です。朝は氷が張るほど冷え込む日もあるでしょう。体調を崩さないように暖かくしてお過ごしください。仙台や新潟は15℃くらいでしょう。東京、名古屋、大阪は20℃以上の日はありますが、18℃前後の日が多い予想です。福岡は20℃〜21℃くらいの予想です。日中は過ごしやすくても、朝晩は冷えそうです。脱ぎ着しやすい服装を選ぶと良いでしょう。