寝ながら美胸ケア♡PGブラノンワイヤーから待望の新色ベージュが登場

シリーズ累計110万枚を突破した人気ナイトブラ「PGブラシリーズ」から、待望の新色「ベージュ」が登場しました。寝ながら美胸を叶えるPGブラノンワイヤーは、ノンワイヤーでもしっかりバストを支え、美しいラインをキープ。柔らかい肌触りと上品なカラーが魅力の新作は、日常使いにもぴったりです。よりナチュラルに、自分らしい美しさを楽しみたい方におすすめの一枚です♡

ナイトブラ新色“ベージュ”が登場♡自然な美しさを叶える1枚

多くのリクエストに応えて誕生した「PGブラノンワイヤー」の新色ベージュ。どんな肌にもなじむやわらかなトーンで、白いシャツや薄手のトップスの下でも透けにくい仕上がりに。

フロントのクロスデザインが上品さを引き立て、毎日使いたくなるナチュラルな美しさを演出します。

バストラインを優しく包み込みながら、美しい丸みをキープする構造で、ノンワイヤーでもしっかり盛れるのが魅力です。

優しくフィット♡日中も快適に過ごせるPGブラの秘密

PGブラノンワイヤーは、寝ている間はもちろん、日中にも快適に過ごせるよう設計された人気アイテム。

ワイヤーの圧迫感が苦手な方にも心地よくフィットし、伸縮性のある素材で動きやすさも抜群です。「ノンワイヤーなのに支えられる」美胸メイク力が人気の理由。

さらに、肌あたりの良いカップ設計で、長時間着けていてもストレスを感じにくい仕様です。新色ベージュは、シンプルで上品な印象を与え、日常のファッションにも自然に溶け込みます♪

上下セットで楽しむ美胸コーデ♡PGショーツ＆ソフトワイヤーもチェック

PGブラシリーズは、ブラ単体だけでなく、ショーツやソフトワイヤータイプと合わせて使うことで、より快適で美しいスタイルが叶います。

「PGショーツ」（3,850円／M・L・LL）は、繊細なレースと伸縮性素材を採用し、女性らしさと動きやすさを両立。

また「PGブラソフトワイヤー」（6,050円／XS～3L）は、優しい着け心地ながらしっかりホールドする設計で、日中のサポートにも最適です。

トータルコーディネートで着こなせば、気分まで上がる大人のランジェリースタイルが完成します♡

新色ベージュで叶える、上品でナチュラルな美胸スタイル

「PGブラノンワイヤー」は、ノンワイヤーの快適さと美胸メイクを両立した、大人気ナイトブラシリーズ。

今回の新色ベージュは、どんな肌色にもなじみ、毎日のコーディネートにも取り入れやすい万能カラーです。

日中もナイトタイムも快適に過ごせる一枚で、自分らしい美しさをキープしませんか？上品なベージュが、あなたの新しい定番カラーになるはずです♡