寝ながら美胸ケア♡PGブラノンワイヤーから待望の新色ベージュが登場
シリーズ累計110万枚を突破した人気ナイトブラ「PGブラシリーズ」から、待望の新色「ベージュ」が登場しました。寝ながら美胸を叶えるPGブラノンワイヤーは、ノンワイヤーでもしっかりバストを支え、美しいラインをキープ。柔らかい肌触りと上品なカラーが魅力の新作は、日常使いにもぴったりです。よりナチュラルに、自分らしい美しさを楽しみたい方におすすめの一枚です♡
ナイトブラ新色“ベージュ”が登場♡自然な美しさを叶える1枚
多くのリクエストに応えて誕生した「PGブラノンワイヤー」の新色ベージュ。どんな肌にもなじむやわらかなトーンで、白いシャツや薄手のトップスの下でも透けにくい仕上がりに。
フロントのクロスデザインが上品さを引き立て、毎日使いたくなるナチュラルな美しさを演出します。
バストラインを優しく包み込みながら、美しい丸みをキープする構造で、ノンワイヤーでもしっかり盛れるのが魅力です。
優しくフィット♡日中も快適に過ごせるPGブラの秘密
PGブラノンワイヤーは、寝ている間はもちろん、日中にも快適に過ごせるよう設計された人気アイテム。
ワイヤーの圧迫感が苦手な方にも心地よくフィットし、伸縮性のある素材で動きやすさも抜群です。「ノンワイヤーなのに支えられる」美胸メイク力が人気の理由。
さらに、肌あたりの良いカップ設計で、長時間着けていてもストレスを感じにくい仕様です。新色ベージュは、シンプルで上品な印象を与え、日常のファッションにも自然に溶け込みます♪
上下セットで楽しむ美胸コーデ♡PGショーツ＆ソフトワイヤーもチェック
PGブラシリーズは、ブラ単体だけでなく、ショーツやソフトワイヤータイプと合わせて使うことで、より快適で美しいスタイルが叶います。
「PGショーツ」（3,850円／M・L・LL）は、繊細なレースと伸縮性素材を採用し、女性らしさと動きやすさを両立。
また「PGブラソフトワイヤー」（6,050円／XS～3L）は、優しい着け心地ながらしっかりホールドする設計で、日中のサポートにも最適です。
トータルコーディネートで着こなせば、気分まで上がる大人のランジェリースタイルが完成します♡
新色ベージュで叶える、上品でナチュラルな美胸スタイル
「PGブラノンワイヤー」は、ノンワイヤーの快適さと美胸メイクを両立した、大人気ナイトブラシリーズ。
今回の新色ベージュは、どんな肌色にもなじみ、毎日のコーディネートにも取り入れやすい万能カラーです。
日中もナイトタイムも快適に過ごせる一枚で、自分らしい美しさをキープしませんか？上品なベージュが、あなたの新しい定番カラーになるはずです♡