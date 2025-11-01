Nikonのカメラがちょこん♪ 可愛いミニチュア「めじるしアクセサリー」
バンダイのカプセルトイ「ガシャポン（R）」より、カメラで有名な「Nikon（ニコン）」のカメラをミニチュア化した「Nikon めじるしアクセサリー」が新登場♪ いろいろなカメラが可愛いめじるしになっちゃいます！
☆造形にもこだわったミニチュアNikonカメラをチェック！（写真13点）＞＞＞
「Nikon めじるしアクセサリー」は、ニコンが製造・販売するカメラをカニカン＆シリコンパーツ付きの全高約2.3cmにしたマスコット。
付属のカニカンとシリコンパーツを傘やペットボトルなどにつけることで、自分の持ち物の ”めじるし”として使用することができる。
小さいながら細かい造形のこだわりが魅力のアイテムで、ニコンファン必見。
ラインナップは、「Nikon Z fc：NIKKOR Z DX 16-50mm f／3.5-6.3 VR （ブラック ／ シルバー）」「Nikon D5500：AF-S DX NIKKOR 18-55mm f／3.5-5.6G VR II （ブラック ／ レッド）」「COOLPIX S3700 （ピンク ／ シルバー）」「COOLPIX W100 （ブルー ／ マリン）」「Nikon 35Ti」「Nikon 28Ti」の全10種。
バリエーション豊かなラインナップでコレクション性も高い。
本アイテムは2025年10月29日（水）より「ニコンプラザ東京」および「ニコンプラザ大阪」にて、数量限定でお取り扱いスタート。
全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズでは、2025年10月第5週より順次展開されていく。
可愛いミニチュアサイズのNikonのカメラで、あなたの持ち物をアピールしてね。
