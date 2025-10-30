【『幸せ』とかわかんないけど今日も猫がいるから幸せ。】 10月30日発売 価格：1,540円円

「『幸せ』とかわかんないけど今日も猫がいるから幸せ。」書影

幻冬舎コミックスは10月30日、なおにゃん氏によるコミックエッセイ「『幸せ』とかわかんないけど今日も猫がいるから幸せ。」を発売した。価格は1,540円

本作は生きづらさを抱える作家・なおにゃん氏と4匹の猫たちの暮らしを描くコミックエッセイ。猫たちと探すやわらかな「幸せ」の先にあるものとは……？

【あらすじ】

なおにゃんの“猫コミックエッセイ”が登場！ なおにゃん家で暮らす、先住猫の黒猫ちゃん・サバ猫ちゃん・キジ白ちゃん、保護したばかりのサビ猫ちゃん。一緒に暮らすまでの経緯は様々だけれど、心にぽっかり穴が空いた日だって「一人じゃない」――そう思わせてくれる“生きる理由”のような４匹の猫たちです。生きづらさを抱えるなおにゃんさんが、猫たちと探すやわらかな『幸せ』の先にあるものとは……？ ここでしか読めない【描き下ろしエピソード】も大ボリュームで収録！