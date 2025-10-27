劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第4弾が発表され、あわせて新場面写真が公開された。

参考：『チェンソーマン』レゼ×デンジの“再会if”望む声続出 レゼはデンジが好きだったのか？

累計発行部数3,100万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得した。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。そして、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、「エピソード“レゼ篇”」が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。9月19日の公開から38日間で観客動員469万人、興行収入71.7億円を突破した。9月24日からはアジア各国で公開され、韓国では歴代アニメ映画の興行収入第7位を記録。また、10月24日よりアメリカでの上映が開始され、日本を皮切りに100以上の国と地域で上映されている。

11月1日より劇場で配布される入場者プレゼント第4弾は、大ヒット御礼舞台挨拶にて解禁となった“公開後ビジュアル”を使用したビジュアルカード。レゼが浜辺に横たわる姿が描かれている。

また、入場者プレゼントは第7弾まで配布が決定。詳細は後日発表される。

あわせてデンジとレゼの“超親密カット”も公開。互いを見つめ合うかのような、デンジとレゼが密着する様子などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）