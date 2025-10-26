恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」を運営するワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が、高収入の男性を対象とした「生涯のパートナー」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】「えっ…生々しい……！」 これが、高収入男性がチェックしている《本命候補の第一印象》3つです！

「『お金を持っている人がおごって当然』」という態度は…」

調査は2025年9月、同社サービスを利用している年収800万〜2000万円台の男性を対象に、インターネットリサーチで実施。1613人から有効回答を得ています。なお、回答対象者の「高収入男性」の職業で最も多いのは「経営者」、次いで「IT関連（エンジニア・技術職含む）」「フリーランス」などです。

全回答者に「チェックしている女性の金銭感覚のNG行動」を聞いた結果、「おごってもらって当然の態度」「ブランド品ばかり着飾っている」「貯蓄や将来への投資を気にしない」の3つとなりました。

コメントでは「身の丈に合わないブランド品を欲しがったり、衝動買いが多かったりすること」「将来の貯蓄や投資に全く興味がない女性は避けてしまう」「『お金を持っている人がおごって当然』」という態度はやめてほしい」「自分なりの計画性を持ってお金を使ってほしい」など、本命候補にならない女性の金銭感覚に関する生々しい本音が寄せられたということです。

これらとは対照的に、「庶民的な店に抵抗がなく、おいしいと言ってくれる」「高い安いの金額ではかるのではなく、そのものの価値を考えられる」「割り勘じゃなくていいけど、自分も出しましょうか的な雰囲気が出せるといい」といった、好印象に映る女性の行動・態度に関するコメントも集まったということです。

調査結果を受けて、同社は「彼らが女性の金銭感覚に見ているのは、ひとえに『この人と安心して将来を共にできるか』という点。無計画な買い物は生活のだらしなさを感じさせ、おごられて当然という態度は、相手への感謝が欠けているように映るようです」「完璧な節約術よりも、自分の考えで計画的にお金を使い、お互いを思いやる気持ちが好印象に映る、といえるのではないでしょうか」とコメントを寄せています。

男性の皆さん、生涯のパートナーの“本命候補”にならないのは、どんな金銭感覚の女性ですか？