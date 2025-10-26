近所に「コストコ商品」を小分けにして売るお店が！ 私は“会費タダ”で買えてうれしいですが、違法にはならないのでしょうか？ コストコ再販店のメリットも確認

コストコは再販売を禁止していない

コストコで仕入れた商品を梱包して再販売するのは、違法ではありません。日本では、お店から購入した商品を再度販売するいわゆる転売を規制する法律は、一部の商品を除いてはありませんし、コストコの規約にも再販売を規制するような文言はありません。

しかし、コストコやコストコの独自ブランドであるカークランドに類似する名前や商標、ロゴなどを利用することはできないとされています。

コストコのロゴをそのまま使う再販店や、コストコ公認・コストコと提携など、コストコが運営を認めているかのような表示をしている再販店は、コストコの規約に違反していることになります。

実際は違うにもかかわらず、まるでコストコが運営を認めているような表示は、消費者をだましていることにもつながり、優良誤認表示として景品表示法違反にもなりかねません。



コストコ再販店はコストコ店舗から商品を仕入れている

コストコ再販店の多くが、商品を特別なルートや業者から仕入れているのではなく、コストコ店舗で直接購入しています。

一般の客と同じようにコストコの会員になり、一般の客と同じ価格で商品を仕入れているので、再販店で販売している商品はコストコの店舗で買うよりも価格が上がり、割高となる可能性があります。

また、コストコは購入した商品を必要に応じて返品・返金できるといった規約がありますが、商品の返品・返金ができるのはコストコの店舗で直接買い物をした人のみです。



コストコ再販店のメリット

コストコ再販店のメリットは、会員にならなくてもコストコの商品を購入できる点にあるでしょう。コストコの会費は年間5280円（税込）ですので、年会費を払うことなくコストコの商品を買うことができるのは大きな魅力です。

また、コストコ再販店はコストコの大容量商品を小分けにして販売していることが多く、気になる商品を少しだけ試すことができるメリットもあります。

コストコ再販店は、会員ではないけれどコストコの商品を購入したい人や、大容量のコストコ商品を少しだけ試してみたい人、コストコの店舗が近くにない人にとっては、メリットのある便利なお店であると言えますね。



違法ではないが割高となる可能性がある

コストコは再販売を禁止しておらず、日本には一部の商品を除いて転売を規制する法律はないため、コストコ再販店は違法ではありません。

しかし、コストコ再販店はコストコと提携しているのではなく、一般客と同じようにコストコの店舗で商品の仕入れをおこなっているため、商品が割高になることがほとんどです。

年会費を払うことなくコストコの商品が買えたり、大容量の商品を少しだけ試したりすることができるなどコストコ再販店にはメリットもあるので、うまく活用できると良いですね。



出典

コストコ 利用約款

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー