10月25日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。10月26日（日）に京都競馬場で行われるクラシック三冠最終戦・菊花賞（G1・3000m）の予想を公開した。

昨日の動画では例年通り？菊花賞前に予想引退をほのめかしていた『生涯収支マイナス4億円君』。一夜明けて、『生涯収支マイナス“5億円君“』となり、早速戻ってきたマイ億君にファンは歓喜した。

心機一転スタートした菊花賞予想の本命馬には「エリキング」を指名。「出走が確定した時点で決めていました。（春のクラシック）負けた理由は明確で、気性面と態勢さえ整えば、世代トップクラスの能力と確信しています」と自信をのぞかせた。対抗には下り坂の天候を考慮して「マイユニバース」をあげていた。

動画の後半では改めましてと5億円君が挨拶。「公式X作ろうかなとか企画しますね」と新しい展開も示唆した5億円君。回収率100%を超えている1万円企画の成功にも触れ、「これを強みに今年は頑張っていこうかなと思います」と、抱負をコメントしていた。

動画を見た視聴者からは「マイ億君を見ていると続けることの大切さを学べる」、「新シーズンありがとう」、「また1年よろしくお願いします」、「わかっていても嬉しいな」、「新人予想家」、「明けましておめでとうございます」と様々な声で盛り上がり、待望の5億円君予想がスタートする。