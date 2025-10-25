26人ロースターを発表…WSは全試合欠場見込み

ドジャースは24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズの26人ロースターを発表した。家族の事情のためチームを離れたアレックス・べシア投手はメンバーから外れた。同日の会見でデーブ・ロバーツ監督はベシアについては全試合欠場の「可能性が最も高い」と説明した。

球団SNSは23日（同24日）、「心が痛むお知らせとなります。アレックス・ベシアと妻のケイラは深刻で個人的な家族の問題に対処するため、チームを離れました。ドジャース球団一同、ベシア家の皆様に心よりお見舞い申し上げます。今後の状況については改めてお知らせいたします」と声明を出していた。妻のケイラさんは出産を間近に控えており、SNSでは心配の声が殺到している。

忌引きリストに入れれば最短3日の離脱で復帰することが出来るものの、会見を行ったアンドリュー・フリードマン編成本部長は「どんな形でも（彼に）プレッシャーをかけたくなかった。これは野球と比べ物にならないほどとても大きな事案だ。100％サポートしたかった」と説明した。

ベシアは今季チーム2位の68試合に登板。ポストシーズンでも勝ちバターンの一角として起用され、7試合で2勝0敗4ホールドをマークしていた。（Full-Count編集部）