¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¡ÄÌ¾Ìç¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¸å·Ñ¼Ô¡¢´Ú¹ñ¿Í½÷À¤È·ëº§
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¡ÊGivenchy¡Ë¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¿¥Õ¥£¥ó¡¦¥É¡¦¥¸¥Ð¥ó¥·¥£»á¤¬¡¢´Ú¹ñ¿Í½÷À¥Á¥ç¥ó¡¦¥À¥Ø¤µ¤ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£
23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢±Ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¡¼¥ë»æ¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¤¬8·î¤Ë¥¸¥Ð¥ó¥·¥£²È¤¬½êÍ¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¡¦¥¯¥í¥Á¥ë¥ÉÀ»Æ²¤Çµó¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£·ëº§¼°¤Ï8·î28Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ö¥é¥ó¥Á¡¢ËÜ¼°¤ª¤è¤ÓÈäÏª±ã¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤Ï2018Ç¯¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î¥Þ¥®¥ëÂç³Ø¤Î¿·ÆþÀ¸´¿·Þ²ñ¤Ç½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVOGUE¡×¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥Ø¤ò¸«¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Çº§Ìó¤·¤¿¸å¡¢Æ±µï¤·¤Ê¤¬¤é1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·ëº§¼°¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥ó»á¤Î·»¤ÈÊì¿Æ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î·ëº§¼°¤ò¡Öº£Ç¯¤Î¼Ò¸ò³¦¤ÇºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê·ëº§¼°¡Êsociety wedding of the year¡Ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖVOGUE¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿·ëº§¼°¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤Ä¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¥Ñ¥ê¤é¤·¤¤¡ÉÊ·°Ïµ¤¡×¤È¤·¡Ö100Ëç¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¹¥é¥¤¥É¤òºî¤Ã¤Æ¡Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¡Ë¶¦Í¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º§Ìó»ØÎØ¤È·ëº§»ØÎØ¤Ï¥·¥ç¡¼¥ó»á¤Î½ÇÉã¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥É¡¦¥¸¥Ð¥ó¥·¥£»á¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥Õ¥£¥ó¡ÊTaffin¡Ë¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁª¤ó¤À¡£³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Ï¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡×¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKimhekim¡Ê¥¥à¥Ø¥¥à¡Ë¡×¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£µó¼°¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ï´Ú¹ñ·Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¯¥©¥ó¤¬À©ºî¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥ó»á¤Ï¸½ºß¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¡ÊChristie¡Çs¡Ë¡×¾¦¶È¶âÍ»ÉôÌç¤Î¾åµé¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢¥½¥¦¥ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÆ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤Ç°é¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÇMBA¤ò½¤Î»¸å¡¢¥·¥ç¡¼¥ó»á¤Î½ÇÉã¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥Õ¥£¥ó¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¤Ï1988Ç¯¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¥¨¡¦¥Ø¥Í¥·¡¼¡¦¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡ÊLVMH¡Ë¡×¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥£²È¤Ïº£¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤È¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£