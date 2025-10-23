¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÛÁáÂç¤ÎFBÌðºêÍ³¹â¤¬1Ç¯¤Ö¤êÀèÈ¯Æþ¤ê¡¡Àè½µ¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥óXV¤Ç½Ð¾ì¡¡Âç³ØÀ¸¤ÇÍ£°ì
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê25Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡FBÌðºêÍ³¹â¡ÊÁáÂç3Ç¯¡Ë¤ÈFL¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê30¡áÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óXV¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿18Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢AÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥¸¥ã¥Ñ¥óXV¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¾º³Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FBÌðºê¤ÏºòÇ¯10·î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï°ÊÍè1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯Æþ¤ê¡£FL¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐÆüËÜÂåÉ½½é¥¥ã¥Ã¥×³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥à¼ç¾¤Ï¡¢8¡Á9·î¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¤¤ÆLO¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê23¡á¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£Éû¼ç¾¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂåÉ½¹ç½ÉÃæ¤â¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿SOÍû¾µ¿®¡Ê24¡á¿À¸Í¡Ë¤ÈCTB¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Ê28¡áºë¶Ì¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î23¿Í¡£
¡ã1¡ä¾®ÎÓ¡¡¸ÂÀ¡ÊÅìµþSG¡Ë4C
¡ã2¡ä¹¾ÎÉ¡¡ñ¥¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë5C
¡ã3¡äÃÝÆâ¡¡É¢Ê¿¡ÊÅìµþSG¡Ë19C
¡ã4¡ä¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Í¥ë¥»¥ó¡Êºë¶Ì¡Ë24C
¡ã5¡ä¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡Ë27C
¡ã6¡ä¥Ù¥ó¡¦¥¬¥ó¥¿¡¼¡Êºë¶Ì¡Ë14C
¡ã7¡ä²¼Àî¡¡¹Ã»Ì¡ÊÅìµþSG¡Ë18C
¡ã8¡ä¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡ÊBLÅìµþ¡Ë89C
¡ã9¡äÆ£¸¶¡¡Ç¦¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë16C
¡ã10¡äÍû¡¡¾µ¿®¡Ê¿À¸Í¡Ë24C
¡ã11¡äÄ¹ÅÄ¡¡ÃÒ´õ¡Êºë¶Ì¡Ë21C
¡ã12¡äÃæÌî¡¡¾¸à¡ÊÅìµþSG¡Ë10C
¡ã13¡ä¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Êºë¶Ì¡Ë33C
¡ã14¡äÀÐÅÄ¡¡µÈÊ¿¡Ê²£ÉÍ¡Ë5C
¡ã15¡äÌðºê¡¡Í³¹â¡ÊÁáÂç3Ç¯¡Ë5C
¡ã16¡äº´Æ£¡¡·ò¼¡¡Êºë¶Ì¡Ë4C
¡ã17¡ä½Ë¸¶¡¡ÎÃ²ð¡Ê²£ÉÍ¡Ë2C
¡ã18¡ä°ÙË¼¡¡·Ä¼¡Ï¯¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë15C
¡ã19¡ä¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ý¡¼¥ë¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë0C
¡ã20¡ä¥Æ¥£¥¨¥Ê¥ó¡¦¥³¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê¿À¸Í¡Ë9C
¡ã21¡äÊ¡ÅÄ¡¡·òÂÀ¡ÊÅìµþSG¡Ë5C
¡ã22¡ä¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡ÊÁêÌÏ¸¶¡Ë4C
¡ã23¡ä¥µ¥à¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡ÊÀÅ²¬¡Ë4C