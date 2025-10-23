Photo: Chisato Kuroda

iPhoneの設定アプリでサクッとできる。

Apple製品とのスムーズな連携や、ロスレスなど高音質が特徴のApple Music。いっそ、ほかの音楽サービスからApple Musicに移行してみるのもアリ？と思う人もいるのでは。とはいえ、またイチから曲を保存していくのは面倒だし、せっかく作ってきたプレイリストが無くなってしまうのは悲しい。

実は、iPhoneの設定アプリから簡単にApple Musicへ転送できちゃうんです。今年の夏にアメリカなどの９カ国で導入されたのち、ようやく日本にやってきた待望の機能。

転送に対応しているのは、Amazon Music、Deezer、Spotify、YouTubeの4つ。転送後も、アカウントさえ残しておけば引き続きコンテンツにアクセスできますよ。

筆者はApple Musicユーザーなので実際に試すことはできないのですが、準備と方法をシェアします。

意外にサクッとできるんです

始める前にまずはこちらを準備。

・Apple Musicのサブスクリプション ・最新バージョンのiOSまたはiPadOSにアップデートされたiPhoneまたはiPad、最新バージョンのApple Musicアプリを搭載したAndroidデバイス、またはmusic.apple.comにアクセスできるデバイス ・他の音楽サービスのユーザー名とパスワード ・すべてのデバイスでライブラリ同期をオン

準備ができたら、iPhoneで「設定」>「アプリ」>「ミュージック」に移動。画面下のほうに出てくる「他のサービスから音楽を転送する」をタップします。

Image: Chisato Kuroda

表示されている4つの音楽サービスから転送したいものを選択。転送自体は「SongShift」という移行サービスをもとにおこなわれます。

Image: Chisato Kuroda

Spotifyを選択するとログイン画面が出てくるので、こちらでサインイン。

Image: Chisato Kuroda

Apple Musicに転送したいものを選択したのち、「ライブラリに追加」をタップ。このプロセスが完了すると、以下のいずれかのメッセージが表示されます。

・転送完了: Apple Music は Apple Music カタログ内の音楽に一致するものを見つけ、その音楽をライブラリに追加しました。 ・一部の楽曲はレビューが必要です： Apple Musicでは、この楽曲と完全に一致するものは見つかりませんでしたが、類似の代替バージョンが見つかりました。「今すぐレビュー」をタップし、代替バージョンを選択して「保存」をタップすると、楽曲がライブラリに追加されます。

音楽サービス側で作成されたプレイリストは転送されず、転送できるのは自分が作成したプレイリストのみ。

なにより、iPhoneの設定アプリでできるって安心感が強いですよね。

Apple Music、新機能も増えてます

Appleならではの機能が多いApple Music。まるでその場所にいるかのような臨場感を体験できるドルビーアトモスによる空間オーディオや、元の音源と変わらない高音質で聴くことができるロスレスオーディオだけにとどまりません。

先日アップデートされたiOS 26によって、BPMなどを調節してDJのように曲同士を繋げてくれる「AutoMix（オートミックス）」や「歌詞の翻訳」「歌詞の発音ガイド」など、新たな機能が登場しました。

筆者も普段から「AutoMix」を利用していますが、曲同士が気持ちよく繋がった瞬間は鳥肌が立ちました。「歌詞の翻訳」や「発音ガイド」も、音楽から新しい言語を学びたい人にはぴったりです。テイラー・スウィフトで英語の勉強していた学生時代、こんな機能があったら嬉しかったな〜。

これを機にApple Musicを使ってみるのも良いかもしれません。

Source: Apple