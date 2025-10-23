【3COINS】で大当たり見つけた！ お得感すんごい♡「330円セットアクセ」

装飾感を足したり、トレンドデザインに挑戦したりしたいときに重宝する【3COINS（スリーコインズ）】のプチプラアクセサリー。なかには、複数個がセットになったお得なアイテムも！ そこで今回は、330円（税込）でGETできる3COINSのセットアクセをご紹介。ブレスレットやピアスなど、手持ちのアクセサリーと合わせてコーディネートを自由に楽しめそうな狙い目アイテムをお届けします。

ゆるやかに波打つ2色のリングが存在感を発揮

【3COINS】「メタルリング2個セット」\330（税込）

ゆるやかに波打つ色違いのメタルリングが2つセットに。ぽってりとした太めのリングは単体でも存在感があり、指先を華奢見えさせてくれそうです。シルバーとゴールドの2色がセットになっているので、手持ちのアクセサリーと色味を揃えてスタイリングするのもおすすめ。あえて2つを重ね着けすれば、手元のモードな主役になってくれそう。

色とりどりのビジューがきらめくブレスレット

【3COINS】「カラーMIXダイヤレーンブレス2個セット」\330（税込）

ビジューがあしらわれたメタルパーツが連なるブレスレットのセット。細めでありながらビジューが手元でキラキラと輝き、華やかさをプラスします。ビジューがマルチカラーと単色のものの色違いになっているので、コーデのテイストに合わせて使い分けるのもGOOD。本体はゴム紐が使用されており、サッと手間なく着用できそうです。

3種のピアスのセットでエレガントな輝きをプラス

【3COINS】「パールピアス6個セット」\330（税込）

3種のデザイン・6個のピアスがセットになったお得感満載のこちらの商品。上品に艶めくパール調のモチーフやジュエリーのような輝きを放つガラスモチーフなどを使用しており、オケージョンコーデにも合わせやすそうなエレガントなデザインが魅力です。その日のヘアスタイルによって、組み合わせを変えてコーデを楽しんでみて。

秋冬らしさを演出するベロアシュシュのセット

【3COINS】「ベロアアソートポニー3個セット」\330（税込）

一点投入でヘアスタイルにも秋冬らしさを演出できそうなベロア素材のシュシュのセット。シュシュの1つには細かなビジューがちりばめられており、単体でもヘアスタイルにフェミニンなアクセントをプラスしてくれそうです。プレーンなリボンゴムも含めて、グラデーションのような統一感のある配色もポイント。ブレスレット感覚で手元に重ね着けするのもアリかも！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ