ÍÄ¤¤¤³¤í¡¢³¨»Õ¡¦Ä»»³ÀÐ±í¤Î¤â¤È¤Ç³¨¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÄÕ½Å¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÄÕ½Å¤¬Þ¯ÍîËÜ¡¢²«É½»æ¡¢¶¸²ÎËÜ¤È¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê½ÐÈÇÊª¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÁÞ³¨¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤Î²èÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ä¤¬¤Æ´²À¯¤Î²þ³×¤Ç»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢ÄÕ½Å¤ÈÉâÀ¤³¨¤ÎÈþ¿Í²è¤ò»Å³Ý¤±¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò°ìµ¤¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤ë¡£Èþ¿Í²è¤Ï¹¾¸Í¤ÇÂçÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤³¨»Õ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè1²óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Î´¨¤¬¤é¤¹¡×¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿²ÎËû¡ÊÅâ´Ý¢Í¼ÎµÈ¢Í²ÎËû¡Ë¡£
Êª¸ì¤â½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÌÁÍ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê´îÂ¿Àî²ÎËû¤ÎÀ¸³¶¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÎËû¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á
¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿²ÎËû
´îÂ¿Àî²ÎËû¤ÎÀ¸Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¡¢ÄÌÀâ¤Ç¤ÏÊõÎñ3Ç¯¡Ê1753Ç¯¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
½Ð¿ÈÃÏ¤ä¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹¾¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤ä²Ï±ÛÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾åÊý¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤â¾Ü¤·¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÄÌ¾¤ÏËÌÀî»ÔÂÀÏº¡Ê¤¤¤Á¤¿¤í¤¦¡Ë¡¢¸µÉþ¤·¤ÆÌ¾¤òËÌÀîÍ¦½õ¿®Èþ¡Ê¤æ¤¦¤¹¤±¤Î¤Ö¤è¤·¡£Í¦µ¤È¤â¡Ë¤È²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²è¹æ¤Ï¤Ï¤¸¤áÀÐÍ×¡Ê¤»¤¤è¤¦¡Ë¡¢¼¡¤¤¤ÇË¾Ï¡Ê¤È¤è¤¢¤¤é¡¿¤Û¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¡£Å·ÌÀ½é´ü¡Ê1781Ç¯¡Á¡Ë¤«¤é´îÂ¿Àî²ÎËû¡Ê²ÎËãÏ¤¡¢Ó§Ëû¡Ë¤È¹æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÎËû¤ÎÆÉ¤ß¤Ï¤Ï¤¸¤á¡Ö¤¦¤¿¤Þ¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»à¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Ö¤¦¤¿¤Þ¤í¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âÌÚ±í¡Ê¤Ü¤¯¤¨¤ó¡Ë¤ä±íÂÒºØ¡Ê¤¨¤ó¤¿¤¤¤µ¤¤¡Ë¡¢É®°½´Ý¡Ê¤Õ¤Ç¤Î ¤¢¤ä¤Þ¤ë¡£É®¤Î¸í¤ë¡Ë¡¦»ç²°¡Ê¤æ¤«¤ê¤ä¡ËÅù¤Î¹æ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÕ½Å¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
´îÂ¿Àî²ÎËû¡ØÄ¬´³¤Î¤Ä¤È¡Ù¤è¤ê¡£
²ÎËû¤ÏÄ»»³ÀÐ±í¡Ê¤»¤¤¨¤ó¡Ë¤Ë³¨¤ò³Ø¤Ó¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÌÀÏÂ7Ç¯¡Ê1770Ç¯¡Ë¡£ÀÐÍ×Ì¾µÁ¤Ç³¨ÆþºÐÃ¶Ä¢¡Ø¤Á¤è¤Î¤Ï¤ë¡Ù¤Ë²Ø»Ò¤Î³¨¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Å·ÌÀ3Ç¯¡Ê1783Ç¯¡Ë¤Î¡ÖÀÄÏ°¿ÎÏÂ²Å½÷·Ý¼ÔÉô¡Ê¤»¤¤¤í¤¦¤Ë¤ï¤« ¤ª¤ó¤Ê¤²¤¤¤·¤ã¤Î¤Ö¡Ë¡×¡ÖÀÄÏ°ÕõÏÂ²Å¼¯ÅèÍÙ Â³¡Ê¡Á¤«¤·¤Þ¤ª¤É¤ê ¤¾¤¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï²ÎËûÌ¾µÁ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº¢¤ÏÄ»µïÀ¶Ä¹É÷¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÁ´¿ÈÈþ¿Í²è¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½¿Þ¤Î°ÂÄê´¶¤ÈåÌÌ©¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÇÛ¿§¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ÈÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å·ÌÀ¶¸²Î¤Ë²ÖÄ»²è¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶¸²Î³¨ËÜ¤òÂ³¡¹¤È½ÐÈÇ¤·¤Þ¤¹¡£
13ºý½ÐÈÇ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡Ø²èËÜÃîÀñ¡Ê¤¨¤Û¤ó¤à¤·¤ñ¤é¤ß¡£Å·ÌÀ8¡¦1788Ç¯¤´¤í¡Ë¡Ù¡Ø¼®´³¤Î¤Ä¤È¡Ê¤·¤ª¤Ò¡Á¡£´²À¯¸µ¡¦1789Ç¯¡Ë¡Ù¡ØÉ´ÀéÄ»¶¸²Î¹ç¡Ê¤â¤â¤Á¤É¤ê ¤¤ç¤¦¤«¤¢¤ï¤»¡£´²À¯2Ç¯¡¦1790Ç¯¤´¤í¡Ë¡Ù¤ÏÆÃ¤ËÍ¥¤ì¡¢É¾È½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÂå°ì¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤Ø
´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÖÉØ¿ÍÁê³Ø½½í¼¡×¤è¤ê¡¢Éâµ¤Ç·Áê¡ÊÉâµ¤¤·¤ä¤¹¤¤½÷À¤Î¿ÍÁê¤È¤Î¤³¤È¡Ë
¤Þ¤¿ÄÕ½Å¤È¶¦¤ËÂç¼ó³¨¤ò½ÐÈÇ¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÁ´¿È²è¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡õÇØ·Ê¤Î¾ÊÎ¬¡ÊÇò±ÀÊì²Ã¹©¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÊª¤ÎÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤ò¹ª¤ß¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´²À¯2¡Á3Ç¯¡Ê1790¡Á1791Ç¯¡Ë¤Î¡ÖÉØ½÷¿ÍÁê½½ÉÊ¡Ê¤Õ¤¸¤ç¤Ë¤ó¤½¤¦¤¸¤Ã¤Ý¤ó¡Ë¡×¡ÖÉØ¿ÍÁê³Ø½½í¼¡Ê¤Õ¤¸¤ó¤½¤¦¤¬¤¯¤¸¤Ã¤¿¤¤¡Ë¡×¤Ï¤¸¤á¡¢À¸µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë´±Ç½Èþ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎËû¤Î²èÉ÷¤ÏÉ®Ã×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌµÀþÀ¢¡Ê¤à¤»¤ó¤º¤ê¡£ÌµÀþ¶õÀ¢¡Ë¡¦¼ëÀþ¡¦¤´¤ÞÀ¢¤ê¤Ê¤É¤ÎÈÇ²èµ»Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¡¢½÷À¤ÎÈ©Íý¤ä°áÉþ¤Î¼Á´¶¤Ê¤É¤Ë¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖÌ¼Æü»þ·×¡Ê¤à¤¹¤á¤Ò¤É¤±¤¤¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¾ï¼±¤À¤Ã¤¿ÂÀ¤¤ÎØ³ÔÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØ·Ê¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤ÊÈ©¤òÉ½¸½¤¹¤ëµ»Ë¡¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ»ÎÌ¤È¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢²ÎËû¤ÏÅöÂå°ì¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÕ½Å¤ÈÁÂ±ó¤Ë
´îÂ¿Àî²ÎËû¡Ö¹Ô¿å¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´²À¯3Ç¯¡Ê1791Ç¯¡Ë¤ËÄÕ½Å¤È»³ÅìµþÅÁ¡Ê¤µ¤ó¤È¤¦ ¤¤ç¤¦¤Ç¤ó¡£ËÌÈøÀ¯±é¡Ë¤¬É®²Ò»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤´¶ØÀ©¤Î¹¥¿§ËÜ¡Ø»Å·üÊ¸¸Ë¡Ê¤·¤«¤±¤Ö¤ó¤³¡Ë¡Ù¡Ø¾«µ¸¸¨äÁ¡Ê¤·¤ç¤¦¤®¤¤Ì¤Ö¤ë¤¤¡Ë¡Ù¡ØÀÄÏ°ÃëÇ·À¤³¦¶ÓÇ·Î¢¡Ê¤»¤¤¤í¤¦¤Ò¤ë¤Î¤»¤«¤¤ ¤Ë¤·¤¤Î¤¦¤é¡Ë¡Ù¤ò¶µ·±ÆÉËÜ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªºî¼Ô¤ÎµþÅÁ¤Ï¼êº¿50Æü¤Ë¡£
¿È¾åÈ¾¸º¡ÊÁ´ºâ»º¤ÎÈ¾Ê¬¤òË×¼ý¡Ë¤È¤¤¤¦ÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢²«É½»æ¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÃÏËÜÌä²°¤«¤é¡¢¤ª·ø¤¤½ñÊªÌä²°¤È¤·¤Æ·Ð±ÄÊý¿Ë¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý²ÎËû¤Ï¤Ê¤ª¤âÄñ¹³¤òÂ³¤±¤ëµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÄÕ½Å¤È¤Ï¼¡Âè¤ËÁÂ±ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¾À¼¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤ÇÏÂÀô²°¡¦¾åÂ¼²°¡¦¶á¹¾²°¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÇ¸µ¤«¤é°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢ÂàÇÑÅª¤Ê´±Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ½¹¤µ¤äàÐ»¨¤µ¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¥Î»¤ò¤è¤ê°ú¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÉâÀ¤³¨¤Î¸¢°Ò¤Ë
´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÖÅö»þ»°Èþ¿Í¡×¡£¾å¤¬ÉÙËÜË¿÷¡¢º¸¤¬¹âÅç²°¤ª¤Ò¤µ¡¢±¦¤¬ÆñÇÈ²°¤ª¤¤¿¡£
Í·½÷¤ä²Ö³¡¡¢Ãã²°¤ÎÌ¼¤Ê¤É¡¢²ÎËû¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê²ÎËû¥Ö¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö¶É¤Ï´²À¯5Ç¯(1793Ç¯)¤Ë¡ÖÉ¾È½Ì¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¶Ó³¨¤Ëµ¤¹¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È¶ØÎá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È²ÎËû¤Ïµ¬À©¤ËÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¡¢Ì¾Á°¤òÈ½¤¸³¨¡Ê³¨²ò¤¡Ë¤Ë¤·¤¿¡Ö¹âÌ¾Èþ¿ÍÏ»²ÈÀñ¡Ê¤³¤¦¤á¤¤¤Ó¤¸¤ó¤í¤Ã¤«¤»¤ó¡Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¼ê¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢´²À¯8Ç¯¡Ê1796Ç¯¡Ë¤Ëºï½ü¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÎËû¤ÏºÃ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©¡£
Â·Êª¤ÎÈ½¤¸³¨¡Ö¸Þ¿ÍÈþ¿Í°¦·É¶¥¡Ê¤´¤Ë¤ó¤Ó¤¸¤ó ¤¢¤¤¤¤ç¤¦¤¯¤é¤Ù¡£´²À¯7¡Á8¡¦1795¡Á1796Ç¯¤´¤í¡Ë¡×¤Ë¡Ö¤Ò¤¤¦¤Ä¤·¤Ê¤·¼«ÎÏ³¨»Õ¡ÊÃ¯¤«¤Î¿¿»÷¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î²èÉ÷¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ËÜÊª¤Î³¨»Õ¡Ë¡×¤Èµ¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡Ö¼«À®°ì²È¡Ê¼«¤é°ì²È¢â°ìÎ®ÇÉ¤òÀ®¤¹¡Ë¡×°õ¤ò»ÈÍÑ¡£¤Þ¤¿¡ÖÀµÌÃ²ÎËû¡ÊËÜÊª¤Î²ÎËû¡Ë¡×¤ÈÍî´¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²¼ÉÁ¤¤Ë¤âµ¶Â¤ËÉ»ß¤Î¡ÖËÜ²È¡×°õ¤òÆè¤¹¤Û¤É¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÈþ¿Í²è¤Î°ì»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄÕ½Å¤Î»à¸å
´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÖÂÀ¹Þ¸ÞºÊÍìÅìÍ·´ÑÇ·¿Þ¡×
´²À¯9Ç¯¡Ê1797Ç¯¡Ë¤ËÄÕ½Å¤¬À¤¤òµî¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÎËû¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·40¤òÄ¶¤¨¤ëÈÄ¸µ¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿²ÎËû¤Ï¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÉÁ¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÆÀ½ÍôÂ¤¤Ç²èÉ÷¤Ë¿ê¤¨¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¿Í²è¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¡¢²¼¤Ö¤¯¤ì¤Î´é¤È¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïµ¬À©Æ¨¤ì¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤·¤«¤·Ê¸²½¸µÇ¯¡Ê1804Ç¯¡Ë¡¢ÂçÈ½»°ËçÂ³¤Î¡ÖÂÀ¹Þ¸ÞºÊÍìÅìÍ·´ÑÇ·¿Þ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÎËû¤Ï¼êº¿50Æü¤Î·º¤Ë½è¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÀï¹ñ»þÂå¸å´ü¡ÊÅ·ÀµÇ¯´Ö¡£1573Ç¯¡Á¡Ë°Ê¹ß¤Î¿ÍÊª¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê³¨Áð»æ¼èÄùÎá¡Ë¡£
²ÎËû¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âé¸ï¤Î²Ö¸«¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤¬¼«¤é¤Î±É²Ú¤òëð²Î¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£
¼êº¿¤Î·º¤Ï¿´¿È¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ì°Ê¹ß²ÎËû¤ÏÉÂµ¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎËû¤ÎÉÂ¾õ¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ë¤ä¡¢ÈÄ¸µ¤¿¤Á¤Ïº£¤ÎÆâ¤È¤Ð¤«¤ê²ÎËû¤ËÉâÀ¤³¨¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èà¤é¤Ïµ´¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤ÆÊ¸²½3Ç¯¡Ê1806Ç¯¡Ë¤ËÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êè½ê¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÀì¸÷»û¡ÊÅö»þ¤ÏÀõÁð¿·ËÙÃ¼µÆ²°À¾Â¦¡Ë¤Ë¤¢¤ê¡¢²üÌ¾¤ò½©±ßÎ»¶µ¿®»Î¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¤ê¤ç¤¦¤¤ç¤¦¤·¤ó¤·¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÎËû¤Î²ÈÂ²
´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÖÉ÷Î®»ÒÊõ¹ç ¶âµûÍ·¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç²ÎËû¤ÎÀ¸³¶¤ò¶î¤±Â¤Ç¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê²ÈÂ²¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ÎËû¤Ë¤ÏºÊ¤¬Ê£¿ô¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÎËû¤ÎºÊ¤¿¤ÁÍýÀ¶¿®½÷¡Ê¤ê¤»¤¤¤·¤ó¤Ë¤ç¡Ë
À¸Ç¯ÉÔ¾Ü¡Á´²À¯2Ç¯¡Ê1790Ç¯¡Ë8·î26ÆüË×
Â¯Ì¾¤ÏÉÔ¾Ü¡Ê¤¤è¡©¡Ë¡£½Ð¼«¤ä²ÎËû¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡¢Àì¸÷»û¤ËÁò¤é¤ì¤ë¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÎºÊ¡Ê¼ÂÌ¾ÉÔ¾Ü¡Ë
À¸Ë×Ç¯ÉÔ¾Ü
½Ð¼«¤ä·ëº§»þ´ü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£²ÎËû¤Î»à¸å¡¢¾®Àî»ÔÂÀÏº¡ÊËÌÀîÅ´¸ÞÏº¡Ë¤ÈºÆº§¡£»ÔÂÀÏº¤ÏÆóÂåÌÜ²ÎËû¤ò¾Î¤·¤¿¡£
ÍýÀ¶¿®½÷¤Î»à¸å¤â²ÎËû¤ËºÊ¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£´îÂ¿ÀîÀéÂå½÷¡Ê¤Á¤è¤¸¤ç¡Ë¡©
À¸Ë×Ç¯ÉÔ¾Ü
²ÎËû¤ÎÌç¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ºÊ¤È¤â²Í¶õ¤ÎÂ¸ºß¡Ê²ÎËû¤ÎÊÑÌ¾¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
À÷Ã«¾ÂÀ±é¤¸¤ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡£
º£²ó¤ÏÄÕ½Å¤ÎÌÁÍ§¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿´îÂ¿Àî²ÎËû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤ÏÄÕ½Å¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤ä¡¢Ë´¤°¦ºÊ¤ª¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¶¤À¤±¤ÏÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ²ÎËû¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
