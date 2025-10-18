¡ÚÂº¤¤¡ÛÄÌ±à¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÉð´ïÅÐ¾ì¤Ë1,183¤¤¤¤¤Í¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤»¤»¤ê5y🎀3y🦕(@s_____sri)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¼«Ëý¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤
¤»¤»¤ê5y🎀3y🦕¤µ¤ó¤Î3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÅÐ±à»þ¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÄÌ±à¥«¥Ð¥ó¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
Ⓒs_____sri
¤³¤Á¤é¤Ï3ºÐ»ù¤¬ÄÌ±à¥Ð¥Ã¥°¤«¤éŽ½Ž¯¡Ä¤È¼è¤ê¤À¤·¤ÆÃ´Ç¤¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤È¤³¤í¸÷¤ÎÂ®¤µ¤Ç»ä¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à
¤Ê¤ó¤ÈÄÌ±à¥Ð¥Ã¥°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÀïÂâ¤â¤Î¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡ªÀèÀ¸¤¬ÏÃ¤¹´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¸÷¤ÎÂ®¤µ¤Ç¥Þ¥Þ¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤¹¡£Àï»Î¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤ò±à¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¼«Ëý¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦3ºÐ»ù¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤âÂº¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤Ä«¤Î°ìËë¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë