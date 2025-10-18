¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº¡×¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈNHK¡Ö¹ÈÇò¡×3Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ
NHK¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤òÉ®Æ¬¤Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¤½¤·¤ÆÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦ÉÛ¿Ø¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤òºÌ¤ë¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°ì°®¤ê¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤·¤«Ì³¤Þ¤é¤Ê¤¤½ÅÀÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡¢¥¢¥ÀÌ¾¤Ä¤±¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯
ÍµÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1996Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿Ê¤á¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î´ë²è¡Ö¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦²£ÃÇ¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢±î´äÀÐ¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£¤À¤¬2004Ç¯3·î¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÈà¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯8·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÉÊÀî¾±»Ê¡¦ÉÊÀîÍ´¤Î¥¢¥ÀÌ¾¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½ÌîÏº¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¤³¤ÎÆÇÀå¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
°Ê¹ß¡¢ÍµÈ¤ÏÆÇÀå·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë2023Ç¯Ëö¡¢Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î»Ê²ñ¤È¤¤¤¦·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î¸ª½ñ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÈà¤Ï¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î»Ê²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Æ¤Ê¤¹¡×¡Ö·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Û¥¹¥È¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¡£½Ð¾ì²Î¼ê¤ò²¹¤«¤¯¾Ò²ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤ë¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬½¸¤¦¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ÆÇÀå¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÍµÈ¤¬¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Þ¤·´é¡×¤Ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÍµÈ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏËÜÍè¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÂæËÜÄÌ¤ê¤¤Ã¤Á¤ê¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤«¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥É¥é¥¤¤Ê°õ¾Ý¤ò¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Î¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊJFN¡Ë¤Ç¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯9·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡ÖÍµÈÈ¿¾Ê²ñ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ã±È¯»þÂå¤ò´Þ¤á9Ç¯´Ö¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¡×Åª¤Ê¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò¤¤¤¸¤ëÈà¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿å¤òÆÀ¤¿µû¤À¤Ã¤¿¡£
¶Ë¤á¤Ä¤±¤ÏËèÇ¯12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥ºÆÃÈÖ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ùÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£½ª»Ï¥Ë¥ä¥±´é¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤®¤ê¤®¤ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥¦¥È¤Î°¤Õ¤¶¤±²óÅú¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÍµÈ¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«1Æü¸å¡¢¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ç¤Ï¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¹¤Þ¤·´é¡×¤È¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
3Ç¯Ï¢Â³¤Îµ¯ÍÑ¤ÏNHKÂ¦¤Î¿®Íê¤ÎÉ½¤ì¤È¤â¤È¤ì¤ë¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤È¡¢ÆÇÀå¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÍµÈ¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÐªÎ¥¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ËÜÍè¤Î·ÝÉ÷¤òÉõ°õ¤·¤¿ÍµÈ¤¬¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä°ÕÌ£¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£²ÈÂ²¤¬½¸¤¦Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÍµÈ¤Î»Ê²ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÀîÀ¥¹§Íº¡Ë