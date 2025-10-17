【Sassy】カラフルな人気おもちゃがガシャポンのめじるしアクセサリーに！
ダッドウェイがガシャポン（R）と初のコラボレーション。日本正規総代理店として輸入販売する知育トイブランド『Sassy（サッシー）』の「めじるしアクセサリー」が登場。
カラフルで左右対称のにこにこ笑顔、さまざまな手ざわりに、好奇心をくすぐるしかけ。2001年に日本での展開をスタートして以来、Sassyのおもちゃは赤ちゃんの成長に寄り添ってきた。
今年、累計出荷数100万個を突破した「カミカミみつばち」をはじめ、ロングセラーのアイテムも多数。成長に合わせておもちゃやえほんを取り入れ、Sassyブランドへの愛着が育まれている。
そんなSassyの世界観をいつでも身近に感じられるアイテムが「Sassy めじるしアクセサリー」。現在、Sassyのおもちゃで遊んでいるお子さんがいる家族はもちろん、かつてご自身やお子さんが使っていたという方も、きっと懐かしい気持ちになるはず。
世代を超えて愛されるSassyのキャラクターたちが、日常を彩るめじるしアクセサリーとして、いつもあなたのそばに寄り添ってくれる。
Sassy商品の日本での発売から約25年、世代を超えて愛されるSassyの世界観をいつでもそばで楽しめる、めじるしアクセサリーは、全国に設置されたガシャポン自販機シリーズにて。
