『原画に学ぶアニメ作画 アニメ「アン・シャーリー」と土屋堅一の世界 神技作画シリーズ』が2025年10月17日（金）にKADOKAWAより発売された。

【画像】アニメーター・土屋堅一がアニメ「アン・シャーリー」の制作工程を徹底解説

『ティガームービー／プーさんの贈りもの』『言の葉の庭』『すずめの戸締まり』など、国内外の名作を数多く手がけてきたアニメーター・土屋堅一。スタジオあんなぷる、ウォルト・ディズニー・アニメーション・ジャパンを経て、アンサー・スタジオでメインアニメーターとして活躍している。

『原画に学ぶアニメ作画 アニメ「アン・シャーリー」と土屋堅一の世界 神技作画シリーズ』では2025年テレビ放送アニメ『アン・シャーリー』を題材に、唯一無二のアニメーションが生まれる制作工程を徹底的に解説する。

キャラクターデザインの魅力を引き出し、登場人物や世界を生き生きと動かすレイアウト作画まで、実際に使用されたカットを多数収録。その舞台裏が余すところなく紹介されている。

学生時代から新人時代、そして現在に至るまで――土屋氏のアニメーター人生を振り返るロングインタビューも掲載。創作の歩みを通して、アニメーションにかける情熱が見て取れる内容となる。アニメーション業界を志す人、現場で働く人、そして9月に最終回を迎えた『アン・シャーリー』を楽しんだファンにとっても必読の一冊となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）