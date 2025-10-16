愛するペットが突然豹変！ 密室パニックスリラー『おさるのベン』来年2.20公開決定
ヨハネス・ロバーツが監督・脚本を手がけ、トロイ・コッツァー、ジョニー・セコイヤらが出演する映画『PRIMATE』が、邦題を『おさるのベン』として、2026年2月20日より全国公開されることが決まった。併せて、海外版予告編が解禁となった。
【動画】身近な恐怖に震える、究極の密室パニックシチュエーションスリラー『おさるのベン』海外版予告
本作は、愛する家族＝ペットが突然ひょう変する恐怖を描く、密室パニックシチュエーションスリラー。
友人たちとハワイの実家に帰省した大学生ルーシーは、家族と共に幼い頃から生活しているペット、チンパンジーのベンと再会するが、プールパーティー中にベンがひょう変し…。
製作を手掛けたのは、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダと、『クワイエット・プレイス』シリーズのパラマウント・ピクチャーズ。監督・脚本を務めたのは、『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツ。世界的なヒットメーカーと老舗のハリウッドスタジオ、そしてジャンル映画の鬼才がタッグを組み、人間に最も近い存在であるチンパンジーと、人類の脅威であり続ける狂犬病を重要な“怖さ”のファクターとしてストーリーに織り込み、オリジナリティーあふれる本作を作り上げた。
全世界の公開に先駆けて、2025年ファンタスティック・フェストのオープニング作品としてワールドプレミアが行われ、ロッテントマトでも88％の高評価を獲得（10月13日時点）。全米公開は、2026年1月9日を予定している。
映画『おさるのベン』は、2026年2月20日より全国公開。
