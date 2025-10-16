飲食・体験イベントも！烏鶏庵(うけいあん)「お得なお客様感謝祭」

石川県金沢市の「烏鶏庵(うけいあん)」本店にて、2025年11月8日(土)・9日(日)の2日間限定で『烏鶏庵のお得なお客様感謝祭』が開催されます。

人気の烏骨鶏スイーツがお得に購入できるほか、今年は能登の復興を応援するブースや、飲食・体験イベントも復活し、賑やかな2日間となりそうです！

烏鶏庵(うけいあん)「お得なお客様感謝祭」

開催日時：2025年11月8日(土)・11月9日(日)

開催場所：烏鶏庵 本店 (石川県金沢市)

毎年11月にお客様への感謝を込めて開催される、烏鶏庵の人気イベント。

午前中に商品が完売することもあるほど、多くの人で賑わいます。

2025年は【能登復興・復旧応援プロジェクト】として、能登でつくられた伝統品や食品の販売を行うほか、地元中学校の吹奏楽部の演奏や餅つき体験などのイベントも行われます。

能登復興応援「がんばろう能登ブース」

能登半島地震で被災しながらも、能登の味・自分たちの味を守りたいと立ち上がった生産者の方々を応援するため、「がんばろう能登ブース」が開設されます。

当日は能登の地元生産者の方が直接商品の販売を行います。

宝立47会

宝立中学校の卒業生でつくる「宝立(ほうりゅう)47会」が、復興応援のために能登焼きや竹細工、能登の野菜、お米(珠洲米)などを販売します。

フラワー工房

奥能登と珠洲市内産の果物や野菜にこだわり、手作りジャムやソースを製造・販売している「フラワー工房」が出店。

震災で工場が被災しましたが、多くのファンの応援を受け、再びおいしいジャムを届けたいという思いで立ち上がりました。

古布・ちりめん細工 気まま工房

能登の道の駅で販売をしていた「気まま工房」が、手作りのちりめん細工を感謝祭で販売します。

感謝祭限定・特別価格商品

烏鶏庵の商品も、感謝祭だけの特別なラインナップと価格で多数用意されます。

通常価格1,836円の「烏骨鶏卵デニッシュパン」が1,000円で販売されるほか、烏骨鶏かすていやバームクーヘンなどが詰まった福袋（5,000円）も各日数量限定で登場。

福袋は開店から1時間ほどで売り切れるほどの人気商品です。

飲食・体験イベント

2025年は、コロナ禍前まで行われていた催し物が復活します。

能登の野菜や能登豚を使った豚汁とおにぎりの販売、地元中学校吹奏楽部の演奏、餅つき体験・ふるまい餅など、楽しいイベントが盛りだくさん。

さらに、感謝祭でしか食べられない「かすていらフレンチトースト」も2日目限定50食で販売されます。

烏鶏庵 本店で開催される「お得なお客様感謝祭」の紹介でした。

