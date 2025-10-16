『アメトーーク！』“大悟飲み”の全貌が明らかに！古参から新入りまで11名の後輩芸人が集結

10月16日（木）の『アメトーーク！』では、「大悟飲み後輩芸人」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

濱家隆一（かまいたち）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、津田篤宏（ダイアン）、ヒコロヒー、芝大輔（モグライダー）、国崎和也（ランジャタイ）、新山（さや香）、伊藤俊介（オズワルド）、酒井貴士（ザ・マミィ）、大ちゃん（ちゃんぴおんず）、ロングサイズ伊藤（や団）ら、20年近い付き合いの初期メンバーからまだ半年の新入りまで、「大悟飲み後輩芸人」が11名大集結。

大悟（千鳥）を慕う後輩たちが、飲み会で生まれた伝説や忘れられない思い出など、マル秘エピソードの数々を激白する。

大悟軍団の初期メンバー、濱家・久保田・津田を筆頭に集まった芸人たちのなかで、唯一お酒を飲まない芝は「僕は常に冷静なので、いつでも大悟さんを終わらせることができる」とニヤリ。

さらに「全部言うぞ！」と強気な津田を前に、さすがの大悟も「オマエら、今日はひとり1回ウケたらもう黙れ（笑）！」と戦々恐々で…。

「大悟飲みのパターン!!」では、大悟がメールで連絡する際の「今日は？」というたったひと言だけの誘い文句が明らかに。

しかし、結婚した芸人には家族を気遣う優しさを見せるという話を聞いた初期メンバーは「昔と全然違う！」「優しくなった…」と愕然。

久保田と津田は、現在の大悟飲みとはまったく違う大阪時代の破天荒エピソードを次々にぶっ込むのだが…。

また、カラオケで後輩の歌を聴くのが好きな大悟だが、ヒコロヒーは「ワシが男にフラれたときに、歌ってくれたんですけど、大悟さんは周りのお客さんに笑われるくらい下手（笑）」と大暴露。

すると濱家も「僕、1回泣きながら帰ったことがあるんです」と、ある誤解から大悟の言動にショックを受けたというカラオケエピソードをぶちまける。

一方、「大悟飲みあるある!!」では、後輩たちを感動させる大悟のさりげない優しさが明らかに。

「売れてない芸人も連れて行ってくれるし、そういう人がのちに売れる」「大悟さんはみんなが相談したくなる人」という芝は、コンビで飲みに連れて行ってもらった際に見せた大悟の頼もしい発言を振り返るのだが…。

また、「いい話はいくらでもあります！」と意気込むロングサイズ伊藤は、飲み会で先輩を立てる大悟のさりげない気遣いに感動したというエピソードを紹介しようとして…。

さらに番組ラストには、大悟が「この後、飲みに行きたい人」を発表。はたして、大悟が指名するのは？