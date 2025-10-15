雪ミク×クロミがコラボ！ ちょっぴりゴシックなこあくま風スタイルの雪ミクがプライズ「Trio-Try-iT」に登場決定2026年2月ごろ展開予定
10月15日 発表
Art by たてじまうり (C)CFM
フリューは、雪ミク×クロミのコラボレーションフィギュアを2026年2月ごろに展開することを発表した。
本製品は、ちょっぴりゴシックなこあくま風クロミスタイルの雪ミクと肩から覗くクロミに注目なフィギュアとなっており、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」より商品化を予定している。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品が発表され、こあくま風な衣装を纏った雪ミクとクロミの様子を確認することができる。
＼#フリュープライズ速報／#雪ミク×#クロミ コラボフィギュアが #フリュープライズ に初登場🎉- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) October 15, 2025
ちょっぴりゴシックなこあくま風クロミスタイルの雪ミクと
肩から覗くクロミにご注目💜
さらにコラボ雑貨も開発中💫
26年2月頃～順次展開予定❄️
続報は@FURYU_prizeを✅#初音ミク#Trio_Try_iT pic.twitter.com/3YzaJy4iLT
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L662412