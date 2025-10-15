10月15日 発表

フリューは、雪ミク×クロミのコラボレーションフィギュアを2026年2月ごろに展開することを発表した。

本製品は、ちょっぴりゴシックなこあくま風クロミスタイルの雪ミクと肩から覗くクロミに注目なフィギュアとなっており、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」より商品化を予定している。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品が発表され、こあくま風な衣装を纏った雪ミクとクロミの様子を確認することができる。

Art by たてじまうり (C)CFM

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L662412