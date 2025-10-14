µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢22ºÐ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡¡¥Ü¡¼¥ëÃ¥¤¦¤¿¤Ó´¿À¼¡Äº£¸å¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×
ÅÓÃæ¸òÂå¤Îµ×ÊÝ¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Î³èÌö¤Ë¡Ö´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï»î¹ç¸å¡¢DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¡£Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢Æ±32Ê¬¤ËFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢0-2¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÆüËÜ¤¬ÌÔÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£¸åÈ¾7Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤éMFÆîÌîÂó¼Â¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¤á¤Æ1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ëµ×ÊÝ¤ÏMF°ËÅì½ãÌé¤È¸òÂå¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾17Ê¬¤ËMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±26Ê¬¤Ë¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬CK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¤Ê¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÎ¢¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¸½¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿ÎëÌÚ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ò¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤¿¤Ö¤óµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÉ¾²Á¡£10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç³èÌö¤·¤¿MFº´Ìî³¤½®¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Â³¤¯¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¿·À±¤ò¾Î»¿¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÂåÉ½¤òÃ´¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¼ã¤ÎÏ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë