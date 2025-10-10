万が一の事故やトラブルに備え、今や必須アイテムとなったドライブレコーダー。多くのメーカーから様々なモデルが登場しており、どれを選ぶべきか迷う人も多いだろう。

そんなときに頼りになるのが、実店舗での売れ筋ランキングだ。今回は、カー用品店で実際に売れているドライブレコーダーTOP10を紹介する。選び方に悩む人はぜひ参考にしてほしい。

※2025年8月の販売データを元に記事を作成しています。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 1位

オートバックス 1位：コムテック ZDR065

前後2カメラで高画質録画が可能な定番モデル。夜間の明るさ補正や運転支援機能も搭載しており、バランスの良さから人気を集めている。

イエローハット 1位：ケンウッド DRV-MR480

前後撮影に対応したケンウッドの人気モデル。広角レンズ採用で死角を減らし、HDRで明暗差のあるシーンも鮮明に記録できる。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 2位

オートバックス 2位：コムテック ZDR027

2カメラ搭載の高性能モデル。前後同時録画や夜間補正機能に加え、駐車監視機能も搭載し、幅広いユーザーに支持されている。

イエローハット 2位：ユピテル SN-TW9880D

超高画質での録画が可能な2カメラモデル。高性能センサーを搭載し、夜間でも鮮明な映像が記録できる。駐車監視機能も充実している。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 3位

オートバックス 3位：ユピテル SN-TW7580d

前後カメラで広範囲をカバーするユピテルの人気モデル。暗所に強く、安心感のある記録性能が特徴。駐車中も記録可能で、幅広い層に選ばれている。

イエローハット 3位：ユピテル Y-4K-02

4K高解像度録画に対応した最新モデル。前方の細かいナンバーや標識もしっかり記録できるため、安心感が高い。

4位～10位（簡潔紹介）

オートバックス

4位：ユピテル Y-4K-02 … 超高精細録画対応。

5位：コムテック ZDR018 … コスパに優れた2カメラモデル。

6位：コムテック HDR003 … シンプルで扱いやすいモデル。

7位：ユピテル ADR-310S … 必要十分な性能を備えた普及モデル。

8位：ケンウッド DRV-MR480 … 広角・HDR対応の定番機種。

9位：ケンウッド DRV-R30S … 高画質と信頼性で選ばれるモデル。

10位：カロッツェリア VREC-DZ210D … パイオニアブランドの人気シリーズ。

イエローハット

4位：ケンウッド DRV-G50W … 広角高画質で人気の1台。

5位：ケンウッド DRV-R30S … バランス重視のモデル。

6位：ユピテル DRY-TW6500D … 手軽に導入できる2カメラドラレコ。

7位：カロッツェリア VREC-DZ410D … 高機能型スタンダードモデル。

8位：カロッツェリア デジタルミラー VREC-MS700D … デジタルミラータイプ。

9位：カーメイト DC3600R … コスパの良い360度対応モデル。

10位：ケンウッド DRV-EM4800 … デジタルミラータイプ。

まとめ

2025年8月度のランキングでは、オートバックスで コムテック ZDR065 が、イエローハットでは ケンウッド DRV-MR480 が1位を獲得。両者とも前後2カメラ搭載の人気モデルで、安全性を高めたいユーザーに支持されていることが分かる。

ユピテルやパイオニアといったブランドもランクインしており、それぞれに特徴がある。ドライブレコーダー選びに迷ったら、まずはランキング上位のモデルを検討してみるのがおすすめだ。