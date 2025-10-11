「ポルシェ通り」も登場、増える施設のネーミングライツ…財源や対価求め駅前トイレにも

施設の「命名権（ネーミングライツ）」を売却する取り組みが、自治体を中心に拡大している。

これまでは競技場など大規模施設が主な対象だったが、トイレや市道、歩道橋といった普段使う場所に愛称が付けられるケースが増えている。

財源確保策、埼玉「全県営施設に導入」

フィギュアスケートなどの国際大会やライブなどの会場となってきた「さいたまスーパーアリーナ」（さいたま市中央区）。所有する埼玉県が５月から、命名権の公募を始めた。希望契約額は年間５億円以上。施設の大規模改修を経て、２０２７年４月から愛称の使用を始める予定だ。

県は同時に、県営の公園や博物館など２８か所（６日時点）の命名権公募を進めている。既に公募を実施した越谷市の調節池は、近くに店舗を構える「イオンモール」が命名権を購入し、愛称は「Ｓａｋｕｒａ Ｌａｋｅ（サクラ レイク）」に決まった。同社は「店舗と池を回遊するような、にぎわいを創出したい」としている。

県が売却を進める背景には、人口減少を受けて見込まれる税収減がある。県は２３年度、「新たな財源確保策」として命名権売却の庁内指針を策定した。県営施設は６００以上あり、大野元裕知事は「原則全てにネーミングライツを導入したい」との考えだ。

命名権売却は、１９７０年代に米国で始まった。アメリカンフットボールのスタジアムの名称を食品会社が購入したのが第１号とされる。施設を運営する収入を安定的に得られる方策として定着した。

国内の公共施設では２００３年、「東京スタジアム」（東京都調布市）が「味の素スタジアム」となったのが先駆けだ。スポンサーが集まりやすいＪリーグやプロ野球のスタジアムなどを中心に広がった。企業は、愛称を命名することで広告効果やイメージアップを狙えるのが魅力だ。

近年は、「歳入を増やそう」と身近な施設の命名権を売る自治体もある。

広島県福山市のＪＲ福山駅前広場のトイレの愛称は「Ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｓｍｉｌｅ ｔｏｉｌｅｔ」。命名した同県府中市の廃棄物処理会社「オガワエコノス」が、その対価として臭気除去などの清掃を行っている。福山市担当者は「トイレ清掃のコストを削減できている」と話す。

千葉県袖ケ浦市と木更津市を結ぶ市道は「ポルシェ通り」と名付けられた。木更津市にドイツの高級車「ポルシェ」の乗車体験施設があり、輸入販売会社「ポルシェジャパン」が購入。年１２４万円の契約料は、道路の維持管理費に充てられている。

愛称を売れば新たな財源が手に入る。自治体にとっては「打ち出の小槌（こづち）」のような命名権売却だが、課題もある。

サッカーＪ３・カマタマーレ讃岐が本拠地とする香川県立丸亀競技場（丸亀市）は命名権を公募しているが応募がない。管理する県教育委員会は当初年１２００万円以上としていた契約料を年１０００万円以上に引き下げたが、期限としていた９月１０日までに応募はなかった。

企業名が入った愛称が、マイナスイメージにつながりかねない例もある。東京都八王子市は１１年、同年に開館した市民会館の命名権を光学機器大手「オリンパス」に売却。しかし、その後、同社の粉飾決算事件が発覚し、市民から「不祥事のあった企業名はふさわしくない」などの意見が相次いだ。

鳴門教育大の畠山輝雄准教授（人文地理学）は「税収減に対する自治体の危機感は強く、命名権の売却はまだまだ増えるだろう。ただ、公共施設に企業名を入れることについて、議会の議決を経るなど、一定のルールは必要だ」と指摘している。

［ＭＥＭＯ］東大に「ちゅ〜る広場」

大学や民間企業も命名権売却に注目する。

東京大は、施設の知名度向上やキャンパスの活性化を図るため、講義室や資料室など１０施設に導入した。例えば、弥生キャンパス（東京都文京区）の付属動物医療センター２階にあるベランダの愛称は「ちゅ〜る広場」。犬や猫が餌を食べる場所となっており、猫向けペットフード「チャオちゅ〜る」などで知られる「いなばペットフード」（静岡市）が５年契約を結んだ。

半導体メーカー「タワー パートナーズ セミコンダクター（ＴＰＳＣｏ）」（富山県魚津市）は、大阪大の吹田キャンパス（大阪府吹田市）にある学習スペースを「ＴＰＳＣｏ Ｃｏｍｍｏｎｓ」と名付けた。同社の人事担当者は「会社の知名度向上が狙い。ここで勉強した学生たちが採用試験を受けてくれれば」と期待を込める。

銚子電鉄（千葉県銚子市）は東日本大震災以降の乗客数減少による経営危機を打開しようと、駅名愛称の命名権売却に踏み切った。購入したのは主に企業だが、愛称は「絶対にあきらめない」（銚子駅）や「ありがとう」（外川駅）など銚子電鉄を応援するメッセージもある。同電鉄の鈴木一成運輸課長は「駅名を見ようと、駅を訪れる人が増えた」と、手応えを語る。

