¡Ø¥Ò¥í¥¢¥« FINAL SEASON¡ÙÂè2ÏÃÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡È¥Òー¥íー»¦¤·¡É¥¹¥Æ¥¤¥ó¤¬½õ¤Ã¿Í¤Ë
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙÂè2ÏÃ¡ÊÄÌ»»161ÏÃ¡Ë¡ÖThe End of An Era, And ―¡×¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¿ÀÃ«¹À»Ë¤Î¡È¼ãÊÖ¤ê¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡Ø¥Ò¥í¥¢¥« FINAL SEASON¡Ù¥ªー¥ë¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ï¥óÌò¤ÎÀ¨¤µ
¡¡2014Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤¿ËÙ±Û¹ÌÊ¿¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡£Áí¿Í¸ý¤ÎÌó8³ä¤¬Ä¶¾ïÇ½ÎÏ¡È¸ÄÀ¡É¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»ö¸Î¤äºÒ³²¡¢¤½¤·¤Æ¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡¦Å¨¡Ê¥ô¥£¥é¥ó¡Ë¤«¤é¿Í¡¹¤È¼Ò²ñ¤ò¼é¤ë¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëÃæ¡¢¡ÈÌµ¸ÄÀ¡É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡Ê¥Ç¥¯¡Ë¤¬¡¢¥Òー¥íー¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè40´¬¤ÎÊª¸ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥¯¤È»àÊÁÌÚ¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤È¥ªー¥ë¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ï¥ó¤ÎÀï¤¤¤Î·èÃå¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1Ç¯AÁÈÀ¸ÅÌ¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤òÅëºÜ¤·¤¿ÁõÈ÷¤È¡¢¥µ¥Ý―¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¡È¥¢ー¥Þー¥É¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡É¤È¡¢¥ªー¥ë¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ï¥ó¡ÊAFO¡Ë¤È¤ÎßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¯¡£AFO¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¹¶·â¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤ÇÈ¿·â¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë°Õ³°¤Ê½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥Òー¥íー»¦¤·¡É¥¹¥Æ¥¤¥ó¡£Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤òÉõ¤¸¤ë¥¹¥Æ¥¤¥ó¤Î¡È¸ÄÀ¡É¡Ö¶Å·ì¡×¤È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÎÈëºö¤ÇAFO¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×¤È»àÊÁÌÚÄ¤¤Î·ãÆ®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¥Òー¥íー»¦¤·¡É¥¹¥Æ¥¤¥ó¤é¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë