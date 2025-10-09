¡ÚLUX¡ßÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Û¿å¿§¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¥Ü¥È¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ü¥È¥ë¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ä¥äÈ±¤ÎÀÄ¿å¾½¡Ê¥¢¥¯¥¢¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë ¤ª»î¤·¥Ý¥ó¥×¥Ú¥¢¡×¤¬¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤è¤ê¹ë²Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥³¥é¥Ü¥Ü¥È¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥É¥é´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆæ²ò¤¤ä¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë ¡ÉÃëÌë¤Ç2¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡É ÆÃ¼ì¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ¸³«¡£
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËÈ±¤¬¼õ¤±¤ë7Âç¥À¥á¡¼¥¸¡ÊUV¡¢Ç®¡¢´¥Áç¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Á¡¢¥«¥é¡¼¡¢Ëà»¤¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¡Ë¤ò¥Þ¥ë¥Á¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¤é¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ü¥È¥ë¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ä¥äÈ±¤ÎÀÄ¿å¾½¡Ê¥¢¥¯¥¢¥È¥Ñ¡¼¥º¡Ë ¤ª»î¤·¥Ý¥ó¥×¥Ú¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¹ë²Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥Ê¥ó¤È¥¥Ã¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥³¥Ê¥ó¥³¥é¥Ü¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡£
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
