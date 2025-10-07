“体重100kg以上の人レンタル”でリピート率No.1を誇る110kg女性が40代男性のデートに同行。中華街で爆食し、「幸せです」と仕事へのやりがいをにじませた。

【映像】体重50kg→110kgのビフォーアフターやデートに同行する様子

10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは元テレビ東京アナウンサー・松丸友紀。

今回密着したのは、男女問わず体重100kg以上の人をレンタルできる「デブカリ」サービス。リピート率No.1の女性がベンテイさん（30）は身長160cm、110kgだが、中学生の頃は50kgの標準体型だったそう。

ベンティさんはこの日、口ベタな40代男性のデートに同行。男性がベンティさんに依頼するのは4回目とのこと。

男性がベンティさんに同行してもらうのは、女性とのデート中に無言になる時間を埋めてもらいたいから。ベンティさんはデート中に空気を読み、すかさず合いの手を入れ、男性は「場を私ませてくれる」と信頼をにじませた。

ベンティさんはメガサイズの小籠包などを豪快に爆食。デート相手の女性も「見ているだけで幸せ」とベンティさんに好意的だ。ベンティさんは「（感謝されて）嬉しい以外の何物でもない」「幸せです」とやりがいを見せた。