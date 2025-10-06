Ä«¥É¥é¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢²¼ÀÑ¤ß¡ÈÎÀÀ¸³è¡É»þÂå¤Î½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¸½ºßÃÏ¡É¤¬²ÚÎï¤¹¤®
¡¡ÆüËÜ¤ÎÄ«¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¡¢9·î29Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤¬âÁ¤·¤¤¡Ä¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡Ö»þÂåÇØ·Ê¤ÏÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤ÈÉ×¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò°¦¤¹¤ë¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡º£ºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î±þÊçÁí¿ô¤Ï¡¢2892¿Í¡£¹âÀÐ¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç±É¸÷¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹âÀÐ¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤«¤é¥À¥ó¥¹¤È²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½é¤á¡¢2016Ç¯¤«¤é17¿ÍÁÈ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¦Á-X's¡Ê¥¢¥¯¥í¥¹¡Ë¡Ù¤Ë½êÂ°¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î°éÀ®¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï10Âå¤ÎÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØAAA¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂÓÆ±¤·¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç»þ¤Ë¤ÏµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤·¡¢¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢»×¤¤¤æ¤¨¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¦Á-X's¤Ï2018Ç¯¤Ë²ò»¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¤ò¤È¤¤á¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡£
¡Ö¡ØGENIC¡Ù¤ÎÁý»ÒÆØµ®¤µ¤ó¤ä¡¢¡Ø&TEAM¡Ù¤ÎYUMA¤µ¤ó¡¢¡ØINI¡Ù¤ÎÈøºê¾¢³¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤é¤Ï¦Á-X's¤Î½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Ï¢¥É¥é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â
¡¡ÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎGENIC¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö11·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áý»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉñÂæ¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·Spirited¡¡Away¡Ù¤Ç¥Ï¥¯¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡&TEAM¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤Û¤«¤ËÂæÏÑ¿Í¤È´Ú¹ñ¿Í¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë9¿ÍÁÈ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£º£Ç¯¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¤è¤½10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£YUMA¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÅö»þ¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ØÆþ½ê¤·¡¢´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr¡¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎINI¤Ï¡¢º£Ç¯¤ª¤è¤½26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬´°·ë¡£
¡ÖÈøºê¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢2022Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¡¢TBS·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£½µ´©»ïµ¼Ô¤ÎÅ·²»Íª¿¿¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤Î¡ÈÀ¸°Õµ¤¤µ¡É¤ä¡È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤µ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ÈÌòºî¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¦Á-X's¤Ç¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤¬¡¢¹âÀÐ¤Ï¤¸¤á¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£