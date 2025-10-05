¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡¡¡È°é¤Æ¤Æ¾¡¤Ä¡ÉÌîµå¤Î·ë¼Â¡¡ÃæÆü¥Õ¥¡¡¼¥à¡¢14Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ç¼¨¤·¤¿¡ÖºÆ·ú¥í¡¼¥É¡×
Íî¹ç2·³´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¸÷¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÄºÅÀ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬10·î4Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÆü¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¡£µð¿Í¤ò16-3¤ÎÂç¾¡¤Ç²¼¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂçµÕÅ¾¤ÇÀ©¤·¤¿ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤Ï9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º¬Èø¤¬ÀõÌî¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÃæÆü¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤ËÁê¼ê¼ººö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±§º´¸«¿¿¸ã¡¢Â¼¾¾³«¿Í¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÀèÀ©¡£4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤Ë¤Ï¡¢3ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç°ìµó5ÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¤¥Ë¥ó¥°¡£Â³¤¯7²ó¤Ë½ÙÂÀ¤Î2¥é¥ó¡¢ºÇ½ª9²ó¤ÏËÜÆü2ÅÙÌÜ¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤È¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð16°ÂÂÇ16ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦ÃçÃÏÎé°¡¤¬6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£»°±º¿ð¼ù¡¢¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¤ÈÀèÈ¯Í×°÷¤ò¤Ä¤®¹þ¤ß¡¢Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡£9²ó¤Ë¿¹»³¶ÇÀ¸¤¬3¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ïº¬Èø¹·¤¬ÀõÌîæÆ¸ã¤ò°ìÎÝ¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£´¿´î¤ÎÎØ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡MVP¤Ï¹¥Åê¤ÎÃçÃÏ¤¬¼õ¾Þ¡£Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï4ÂÇÅÀ¤ÎÈøÅÄ¹ä¼ù¤È¡¢4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÎÅÚÅÄÎ¶¶õ¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Íî¹ç±ÑÆó2·³´ÆÆÄ¤Ï¼¡¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö8·î¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë°éÀ®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é°éÀ®¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é°éÀ®¤â¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Íî¹ç2·³´ÆÆÄ¤¬µåÃÄ¤ÈÏ¢·È¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¡£°éÀ®¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëïçÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿Áª¼ê¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÂÀï¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼ê¤¬·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£º£²ó¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬Åê¼ê¤Ç¤Ï¿¹»³¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¹½ÙÂÀ¤ÏÂåÉ½Îã¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ·ø¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÏ¤â¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥óÌî¼ê¤Ë¤Ï±§º´¸«¤ä½ÙÂÀ¡¢Àî±ÛÀ¿»Ê¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç½ÅÀÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¾¡¤Á¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï1·³¤Ë¿Íºà¶¡µë¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤·¤Æ¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ°ì¤¬ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÄº¾å·èÀï¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡½¡½¡£Íèµ¨¤«¤é3ÃÏ¶èÀ©¤ËºÆÊÔ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä³Î¿®¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]